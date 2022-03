Themelohet Fondi i Sigurisë, Kurti u bën thirrje qytetarëve që të kontribuojnë për Sigurinë Shtetërore

Kurti ka thënë se ky vendim është marrë në koordinim me partnerët ndërkombëtarë.

“Themeluam Fondin e Sigurisë. Në përputhje me nevojat e Forcave të Sigurisë së Kosovës, situatës aktuale dhe pas konsultimeve me partnerët ndërkombëtarë, kam autorizuar sot Ministrinë e Financave për themelimin e “Fondit të Sigurisë””,ka shkruar Kurti në “Facebook”.

Ai më tej ka thënë se mjetet e mbledhura financiare synohet të përdoren në përputhje me strategjinë e sigurisë shtetërore të Republikës së Kosovës që pritet të miratohet nga Qeveria e Republikës se Kosovës.

Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të kontribuojnë për sigurinë shtetërore.

“Funksionimi i këtij fondi do të rregullohet me akte përkatëse procedurale dhe do të përdoret ekskluzivisht për qëllimin e përcaktuar nga qeveria. Në përputhje me legjislacionin në fuqi do të zbatohen procedurat për prejardhjen e mjeteve financiare me qëllim të ruajtjes së integritetit të fondit dhe qëllimit të tij. Ftohen qytetarët e Kosovës dhe bashkatdhetarët tanë në diasporë por edhe donatorë të tjerë të kontribuojnë për sigurinë shtetërore”, ka shtuar Kurti.