Thirrje për ambasadorin izraelit në OKB të tërheqë fjalët fyese ndaj ekspertes së OKB-së

Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara po përballet me thirrje në rritje për të kërkuar falje dhe për të tërhequr sulmet personale ndaj Francesca Albanese, raportueses speciale të OKB-së për të drejtat e njeriut në territoret palestineze të pushtuara.
Gjatë një fjalimi në OKB këtë javë, ambasadori Danny Danon e quajti Albanese-n, e cila ka denoncuar ashpër luftën e Izraelit në Gaza si “gjenocid”, një “shtrigë”.
“Të kërkoj nga Izraeli të tërheqë dhe të kërkojë falje për këtë sulm sexist dhe plot urrejtje ndaj Francesca Albanese,” shkroi në një postim në rrjete sociale Ben Saul, një tjetër raportues special i OKB-së. “Një gjuhë e tillë është plotësisht e papranueshme në diplomacinë ndërkombëtare.”
Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Stephane Dujarric, e quajti këtë deklaratë tronditëse,.
“Ne kemi theksuar gjithmonë se raportuesit specialë janë pjesë e rëndësishme e mekanizmit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Ata janë zyrtarë të OKB-së kur kryejnë detyrën e tyre dhe duhet të respektohen – si në aspektin ligjor ashtu edhe në atë verbal,” tha Dujarric. /mesazhi