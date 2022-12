Tifozët e Marokut dolën në rrugë, festime të mëdha pas fitores ndaj Portugalisë

Sërish manifestime të mëdha të tifozëve marokenë nëpër rrugët e qyteteve europiane, pas fitores së ekipit të tyre ndaj Portugalisë, duke kaluar kështu për herë të parë në një gjysmëfinale botërore.

Rrugët e kryeqytetit britanik u bllokuan të shtunën mbrëma nga makinat e emigrantëve marokenë të cilët po festonin këtë sukses të ekipit të tyre që asnjë ekip afrikan nuk e kishte arritur më parë.

It’s party time in central London as Morocco fans gather to celebrate their team teaching the semi-finals of the World Cup 🇲🇦 pic.twitter.com/yl7IyVxuuy

— Caoimhe O’Neill (@CaoimheSport) December 10, 2022