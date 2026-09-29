TikTok përballet me një tjetër goditje ligjore në SHBA – kjo do t’i kushtojë 300 milionë dollarë

TikTok do t’i paguajë shtetit të Alabamës të paktën 100 milionë dollarë, pas një marrëveshjeje lidhur me akuzat se platforma kishte mashtruar përdoruesit për sigurinë dhe ishte krijuar në mënyrë që të krijonte varësi te fëmijët.
Sipas Prokurorit të Përgjithshëm të Alabamës, shuma totale mund të arrijë deri në 300 milionë dollarë, në varësi të disa kushteve.
Si pjesë e marrëveshjes, TikTok do të vendosë një kufi prej dy orësh përdorim në ditë për të miturit, si dhe kontrolle shtesë prindërore, kufizime gjatë orëve të natës dhe kufizime për përdorimin e filtrave.
Prokurori i Përgjithshëm Steve Marshall tha se marrëveshja do t’u japë prindërve më shumë siguri për mbrojtjen e fëmijëve nga varësia ndaj rrjeteve sociale.
TikTok deklaroi se marrëveshja është pjesë e angazhimit të kompanisë për të përmirësuar vazhdimisht mjetet e sigurisë dhe për të mbrojtur adoleshentët.
Në gusht, TikTok arriti gjithashtu një marrëveshje prej 400 milionë dollarësh me Departamentin amerikan të Drejtësisë, lidhur me akuza për shkelje të ligjeve për privatësinë e fëmijëve.