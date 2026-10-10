Kolonët izraelitë sulmuan të premten një procesion dasmash në zonën Abu Njeim, në juglindje të Betlehemit, sipas një burimi lokal.
Burimet nga vendngjarja thanë se kolonët penguan lëvizjen e automjeteve të mbushura me dasmorë, duke u përfshirë në provokime, ngacmime dhe sjellje çnjerëzore.
Kolonët kohët e fundit kanë përshkallëzuar sulmet e tyre kundër banorëve të Khalayel Al-Louz, duke përfshirë sulme ndaj automjeteve, sulme me armë zjarri dhe bllokim të rrugëve dytësore.
Dhuna e kolonëve kundër palestinezëve dhe pronës së tyre është rutinë në Bregun Perëndimor dhe rrallë ndiqet penalisht nga autoritetet izraelite.
Dhuna përfshin ndër të tjera edhe zjarrvënie të pronave dhe xhamive, hedhje gurësh, shkulje të të mbjellave dhe ullinjve, si dhe sulme ndaj shtëpive të cenueshme.
Përafërsisht 1 milion kolonë izraelitë jetojnë në koloni në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, në shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Po të premten, kolonët dogjën një automjet palestinez në fshatin Tell, në jugperëndim të Nablusit, dhe sulmuan fermerët palestinezë që po mblidhnin ullinj në disa fshatra në të gjithë guvernatoratin.
Burime sigurie lokale dhe palestineze raportuan se kolonët sulmuan korrësit e ullinjve në Tell, në jugperëndim të Nablusit, si dhe në Jamma’in, Qusra, Beita dhe Usarin në jug; Sebastia dhe Beit Imrin në veriperëndim; dhe Beit Furik dhe Beit Dajan në lindje.
Burimet shtuan se kolonistët i vunë zjarrin një automjeti që i përkiste shtetasit palestinez Hamza Ahmad Yamen, një banor i Tell.
Ndërkohë, forcat izraelite qëlluan gaz lotsjellës dhe granata tymuese në Kusra, duke shkaktuar zjarre në tokat bujqësore në zonë. Burimet thanë se forcat gjithashtu i penguan pronarët e tokave të korrnin ullinj në pronat e tyre.
Ngjarjet tronditëse në Bregun Perëndimor, janë dëshmi e një dështimi kolosal moral e njerëzor të bashkësisë ndërkombëtare, e cila vazhdon të ndjekë me apatizëm shurdhues tragjedinë palestineze.
Politika e Izraelit në territoret e okupuara nuk është gjë tjetër veçse një shkelje e hapur e së drejtës ndërkombëtare, ku terrori i përditshëm i kolonëve, shkatërrimi i ullishtave shekullore dhe sulmet ndaj jetës civile gëzojnë një pandëshkueshmëri skandaloze.
Ndërkohë, Evropa, e zhytur në një apati cinike dhe hipokrizi diplomatike, mjaftohet me deklarata formale shqetësimi, pa ndërmarrë asnjë masë reale sanksionuese për të ndalur këtë aparteid dhe shkatërrim sistemik.
Në këtë skenë absurditeti global, sjellja e Donald Trump përbën kulmin e cinizmit politik. Ndërsa tokat digjen, njerëzit sulmohen gjatë gëzimeve të tyre dhe fëmijët palestinezë terrorizohen, ai ankohet si fëmijë pse nuk e fitoi çmimin Nobel për Paqe, duke treguar një shkëputje totale nga realiteti dhe një mungesë të plotë empatie për vuajtjen njerëzore.
Ky fokus obsesiv te lavdia personale dhe çmimet e kota përballë gjakut dhe vuajtjeve në terren ilustron më së miri degradimin e lidershipit botëror, i cili shpesh e përdor paqen vetëm si slogane marketingu, ndërsa realiteti mbetet i mbushur me gjak, padrejtësi dhe heshtje bashkëfajtore. \tesheshi