Tjetër tragjedi shqiptare në Greqi: si u shua 16-vjeçari Asllan Gjana pasi një incidenti në lojë futbolli

Nga lufta për topin në luftën për jetën, por nuk ia doli dot
Asllan Gjana, 16 vjeç, i cili u plagos rëndë të dielën e kaluar në stadiumin Panagia në Thassos, ndërroi jetë këtë të martë në mëngjes.
Futbollisti i ri u shtrua në spital në Kavala, pasi pësoi një dëmtim të rëndë në kokë, por nuk mundi të mbijetonte, sipas kavalapost.gr.
Lajmi për vdekjen e tij u bë i ditur nga APS Byronas Kavala, për të cilin luante 16-vjeçari,: “Me dhimbje të padurueshme dhe trishtim të papërshkrueshëm, familja sportive e Byronas Kavala i jep lamtumirën njërit prej fëmijëve të saj, futbollistit Asllan Gjana, Anit tonë…”, tha klubi në deklaratën e tij.
Incidenti ndodhi të dielën e kaluar në minutën e 2-të të ndeshjes, kur 16-vjeçari, në një luftë për topin, doli nga fusha dhe goditi pjesën e pasme të kokës në murin e tribunës.
Ai humbi menjëherë ndjenjat, duke shkaktuar tronditje te shokët e ekipit, kundërshtarët dhe tifozët. Ndeshja u ndërpre dhe futbollistit të ri iu dha ndihma e parë nga mjeku i ndeshjes. Në të njëjtën kohë u vendos që ai të transportohej menjëherë në Spitalin e Përgjithshëm të Kavalla-s.
Djali 16-vjeçar iu nënshtrua ekzaminimeve të nevojshme dhe, për shkak të kritikalitetit të gjendjes së tij, u shtrua në Njësinë e Kujdesit Intensiv.
Por nuk ia doli dhe vdiq të martën në mëngjes.
Kjo është e dyta tragjedi shqiptare në pak ditë Greqi, pas asaj në Athinë ku nga shembja e një godine si pasojë e rrjedhjes së gazit humbi jetën një cift shqiptarësh. /tesheshi