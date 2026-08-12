Toyota do të krijojë një superveturë me dy ulëse që do të jetë “bishë”

Toyota po përgatit një model të ri supersportiv me dy ulëse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të rralla dhe më ekskluzive të markës japoneze.
Bëhet fjalë për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristika të një supermakine të vërtetë, me fokus te performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive.
Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke e pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjiozë.
Dizajni dhe teknologjia e tij synojnë ta bëjnë një makinë të veçantë, jo vetëm për përdorim në rrugë, por edhe për adhuruesit e performancës së lartë.
Toyota ende nuk ka zbuluar të gjitha detajet teknike, por pritshmëritë janë të mëdha për një automjet që mund të kombinojë eksperiencën e markës në motorsport me teknologjitë e reja të elektrifikimit dhe efikasitetit.
Për shkak të prodhimit të kufizuar dhe karakterit ekskluziv, kjo supermakinë pritet të jetë një nga modelet që do të shihen shumë rrallë në rrugë, duke e bërë një objekt të dëshiruar për koleksionistët dhe pasionantët e automobilave.
Toyota ka investuar vitet e fundit në rikthimin e identitetit sportiv të markës, me modele si Supra dhe automjete të zhvilluara nga divizioni Gazoo Racing, duke synuar të konkurrojë edhe në segmentet më emocionuese të industrisë së automobilave.