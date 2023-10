Toyota përshpejton prodhimin e modeleve elektrike: Qëllimi është më shumë se 600,000 njësi në 2025

“Crossover-i” bZ4X momentalisht është vetura elektrike e vetme e Toyota që prodhohet në masë.

Tani marka japoneze ka filluar të lëvizë me shpejtësi dhe ka njoftuar hiper-prodhimin e veturave elektrike, dhe nga viti 2026 do të lansojë në treg veturën e parë elektrike me gjeneratën e re të baterive me teknologji solide të elektroliteve dhe me rreze të vozitjes deri në 800 kilometra.

Duke ditur faktin se gjiganti nga Japonia akoma është një lojtar pasiv në segmentin e veturave të pastra elektrike dhe që në plan të parë i mban modelet hibride si pionier të kësaj teknologjie, shifra e shitjeve globale të veturave elektrike të grupit Toyota arriti në pak më pak se 25,000 njësi.

Toyota do të përshpejtojë prodhimin e veturave elektrike të markave të saj Toyota dhe luksoze Lexus, raportoi gazeta Nikkei.

Një raport nga Nikkei thotë se prodhuesi i veturave ka të ngjarë të rrisë prodhimin e veturave elektrike në vitet e ardhshme për të arritur një prodhim vjetor prej më shumë se 600,000 veturash në vitin 2025.

Ky duket si një qëllim më real, pasi përfaqësuesit e markës japoneze kanë deklaruar më parë në mënyrë ambicioze se marka synon të shesë 1.5 milionë vetura elektrike në vit deri në vitin 2026 dhe 3.5 milionë – rreth një e treta e vëllimit aktual global – deri në vitin 2030.

Toyota shiti më pak se 25,000 vetura elektrike në mbarë botën vitin e kaluar, duke përfshirë markën e saj Lexus. Rezultatet përfundimtare priten për këtë vit dhe është paralajmëruar një rritje e prodhimit të veturave elektrike në rreth 150,000 vetura, ndërsa për vitin e ardhshëm është planifikuar një rritje graduale në vargun deri në 190,000 vetura.