Toyota thyen rekord – afro 1 milion vetura të shitura në vetëm një muaj

Toyota ndoqi një qasje të ndryshme ndaj elektrifikimit sesa prodhuesit e tjerë të automjeteve, dhe kjo po jep rezultate.
Kompania ka disa automjete elektrike, por ndoshta më e rëndësishmja, Toyota ofron shumë hibride.
Dhe marka tejkaloi 900,000 shitje globale në korrik 2025, një rekord për atë mua.
Në total, Toyota shiti 963,796 vetura – duke përfshirë ato nga Lexus, Daihatsu dhe Hino – në korrik.
Amerika e Veriut mbetet tregu më i madh i Toyota-s, me 254,298 shitje muajin e kaluar, falë performancës së fortë të modeleve hibride dhe kërkesës së madhe për modele si Tacoma dhe 4Runner i ri.
Në Evropë, ku kaq shumë prodhues automjetesh po përballen me vështirësi, shitjet e Toyotas u rritën gjithashtu nga viti në vit.
Në total, Toyota ka shitur një shifër marramendëse prej 6,058,731 veturash deri në korrik, mbi 2.9 milionë prej të cilave janë të elektrizuara në një farë mënyre.
Megjithatë, muaji i kaluar ishte më i miri i Toyota-s për shitjet e BEV, me 17,896 të shitura në nivel global.