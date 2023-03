Tragjedi në Bangladesh, 15 të vrarë dhe dhjetëra të plagosur pas shpërthimit në një qendër tregtare – VIDEO

Të paktën 15 persona u vranë dhe dhjetëra u plagosën në një shpërthim në një ndërtesë tregtare në kryeqytetin e Bangladeshit, Dhaka sot.

Shpërthimi ka ndodhur brenda një pallati shtatëkatësh, duke shkaktuar dëme të shumta në dy kate.

Një zyrtar i policisë i tha agjencisë kineze të lajmeve Xinhua se shpërthimi ndodhi rreth orës 16:45 (me orën lokale) pranë një zyre biletash autobusi.

“Në objektin komercial kishte shumë dyqane që shisnin pajisje sanitare dhe shtëpiake. Një autobus që qëndronte në anën e kundërt të ndërtesës u dëmtua gjithashtu nga shpërthimi”, tha një zyrtar i zjarrfikësve.

Shkaku i shpërthimit nuk është i qartë dhe numri i të vdekurve mund të rritet ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë. Zyrtarët e cituar nga Xinhua thanë se të paktën 10 njerëz u vranë dhe më shumë se 100 u plagosën në shpërthimin e fuqishëm.

Të dielën e kaluar, tre persona u vranë në një tjetër shpërthim në Dhaka.

Të shtunën, shtatë persona u vranë dhe shumë u plagosën kur një zjarr shpërtheu pas një shpërthimi në një fabrikë në Bangladeshin juglindor. /abc

Dhaka building explosion kills at least a dozen, officials say

The blast was the third deadly one in the last week. pic.twitter.com/EnmCZwPTgf

— BenarNews (@BenarNews) March 7, 2023