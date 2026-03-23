Tragjedia në Podujevë: një i vrarë dhe dy gra të plagosura – çfarë dihet deri më tani

Një i burrë është vrarë dhe dy gra janë plagosur të dielën në mbrëmje në fshatin Majac të Podujevës.
Njëra nga të plagosurat është 31-vjeçarja që dyshohet se vrau të fejuarin e saj.
Ajo pashtu dyshohet se ka plagosur edhe gruan e axhës 71-vjeçare e më pas edhe veten.
Dy të plagosurat pas trajtimit në Qendrën Emergjente në Podujevë janë transferuar në Klinikën Emergjente në QKUK.
Nga kjo klinikë kanë bërë të ditur se gjendja e dy pacientëve është e rëndë dhe jo stabile.
“Dy paciente gjinisë femërore, njëra e lindur më 1953, tjetra 31 vjeçare, janë sjellë nga autoambulanca e Podujevës, arsyeja lëndim me armë zjarri, gjendje shumë e rëndë dhe jo stabile, jonë kry ekzaminimët e nevojshme në QE, të dy pacientet jonë të intubura me frymëmarrje të asistuar, njëra është dërguar në sallë operative ku jonë duke punuar ekipet e Neurokorurgjisë dhe Anestezionit, gjendja e pacienteve shumë e rëndë”, tha Naser Syla, drejtor i Emergjencës./