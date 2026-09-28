Trajneri i Irlandës: Lojtarët tanë ngritën ndërgjegjësimin botëror për Gazën

Trajneri i Republikës së Irlandës, Heimir Hallgrimsson, tha se lojtarët e tij “ngritën ndërgjegjësimin në mbarë botën” pasi nuk morën pjesë në disa nga formalitetet para ndeshjes me Izraelin.
Para fitores 3-0 të Irlandës ndaj Izraelit në Ligën e Kombeve, në Hungari, lojtarët e të dyja skuadrave nuk shtrënguan duart. Ndërsa luhej himni izraelit, futbollistët irlandezë ulën kokat.
Gjithashtu, nuk pati shkëmbim të flamujve mes kapitenëve Dara O’Shea dhe Manor Solomon.
Ndeshja ishte zhvilluar në një stadium neutral dhe ishte shoqëruar me polemika për shkak të luftës Izrael-Gaza. Në Irlandë ishte zhvilluar fushata “Stop The Game”, e cila u bëri thirrje lojtarëve të tërhiqeshin nga ndeshjet me Izraelin.
“Ka qenë shumë e vështirë për shumë lojtarë”, tha Hallgrimsson për transmetuesin RTE. Ai shtoi se lojtarët, përmes veprimeve dhe deklaratave të tyre, kishin ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit ndërkombëtar për situatën.
Lojtarët irlandezë kishin votuar për zhvillimin e ndeshjes pas një takimi të gjatë në hotelin e ekipit. Ndërkohë, portieri Gavin Bazunu njoftoi se ishte tërhequr nga skuadra, duke thënë se do të ishte e gabuar për të të merrte pjesë në këtë ndeshje dhe në atë të kthimit më 4 tetor.
Futbollistët irlandezë mbanin shirita të zinj në krahë, të cilët, sipas Federatës Irlandeze të Futbollit, ishin në shenjë kujtimi për të gjitha jetët e humbura në konfliktin në Gaza. Pas golit të tretë, Jack Moylan hoqi shiritin e zi, e puthi atë dhe më pas puthi stemën e ekipit. /mesazhi