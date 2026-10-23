Transferat qindra miliona dollarëshe të Kushner, përgjimi që ngriti dyshimet për marrëveshje sekrete me vendet e Gjirit

Një investigim pretendon se Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump dhe ish-këshilltar i tij në Shtëpinë e Bardhë, kishte akses në llogari bankare të lidhura me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin, përmes të cilave dyshohet se janë transferuar rreth 2 miliardë dollarë. Sipas investigimit, paratë mund të kenë shërbyer për të financuar objektiva të politikës së jashtme dhe për të siguruar ndikim mbi vendimmarrjen e administratës amerikane.
Historia, e bazuar në burime të inteligjencës dhe persona që pretendojnë se kanë njohuri për marrëveshjet financiare, nis në vitin 2017. Në atë kohë, shërbimi holandez i inteligjencës ushtarake dhe sigurisë (MIVD) zbuloi materiale që lidhen me telefonin e Kushnerit, pasi kishte siguruar akses në të dhënat e një operativi rus të hakerimit. Në materialet e gjetura kishte pamje nga ekrani i iPhone-it të Kushnerit, të cilat, sipas investigimit, u përdorën për të ndjekur aktivitetin e tij.
Gjatë monitorimit, shërbimi holandez zbuloi se Kushner hynte në një llogari bankare në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ishin transferuar qindra miliona dollarë nga një bankë në Azerbajxhan. Hetuesit dyshuan se llogaria kishte lidhje me qeverinë azerbajxhanase. Sipas investigimit, përdorimi i bankave në Azerbajxhan mund të ketë shërbyer për të fshehur origjinën e parave, përmes transferimeve në dollarë që e bënin më të vështirë gjurmimin e tyre.
Në qendër të marrëveshjes së dyshuar ishin Mohammed bin Zayed (MBZ), presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, dhe Mohammed bin Salman (MBS), princi i kurorës së Arabisë Saudite. Sipas burimeve të cituara, të dy fillimisht diskutuan me Kushnerin mundësinë e krijimit të një fondi me më shumë se 10 miliardë dollarë, i cili do të mbështeste objektivat e politikës së jashtme të administratës Trump. Projekti fillestar nuk u realizua në atë formë, por më pas Emiratet dhe Arabia Saudite, e më vonë vetëm Emiratet, dyshohet se vendosën të paktën 2 miliardë dollarë në dy ose më shumë llogari të lidhura me Kushnerin.
Një burim i njohur me marrëveshjen tha se “Jared po kërkonte rrugë të shkurtra në diplomacinë e tij”. Sipas tij, Kushner i kishte premtuar MBZ-së se do të mbështeste agjendën e Emirateve në administratën Trump, në këmbim të pjesëmarrjes së tyre në fond. Synimi ishte edhe normalizimi i marrëdhënieve mes Izraelit dhe vendeve arabe, për të krijuar mundësi të reja bashkëpunimi ekonomik.
Një nga llogaritë e përshkruara në investigim, e quajtur “Alpha”, mbahej në First Abu Dhabi Bank dhe administrohej nga një organizatë bamirësie e financuar nga qeveria e Emirateve, Ëatani Al Emarat Foundation. Kushner nuk ishte pronar i llogarisë, por kishte të drejtë të kryente transaksione si person i autorizuar. Sipas burimeve të cituara, fondacioni përdorej gjithashtu si mbulesë për financimin e operacioneve të fshehta ushtarake dhe të inteligjencës së Emirateve, përfshirë blerjen e armëve.
Investigimi pretendon se rreth 750 milionë dollarë nga Arabia Saudite dhe Emiratet u transferuan në këtë llogari duke filluar nga viti 2017. Megjithatë, nuk është e qartë se si u përdorën të gjitha paratë dhe nëse Kushner kreu personalisht transaksione prej saj.
Një llogari tjetër, e quajtur “Beta”, lidhej me Izraelin. Sipas një personi të informuar për këtë çështje, deri në pranverën e vitit 2018, rreth 1 miliard dollarë ishin transferuar drejt Izraelit për Kushnerin, përmes Azerbajxhanit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se kishte sugjeruar që paratë të depozitoheshin në Bankën Qendrore të Izraelit, ku mbahen fonde shtetërore dhe transaksionet kërkojnë autorizimin e dy personave.
Sipas të njëjtit burim, Netanyahu kërkonte të informohej përpara se Kushneri të kryente transaksione nga kjo llogari. Komunikimet dyshohet se kalonin përmes ambasadorit amerikan të asaj kohe në Izrael, David M. Friedman. Një person i përfshirë në transferimin e parave tha se një pjesë e tyre u zhvendos më pas në llogari bankare në Qipro, përpara se të transferohej në vende të tjera.
Friedman i ka mohuar kategorikisht këto pretendime. “Nuk di absolutisht asgjë për asnjërën prej këtyre akuzave”, deklaroi ai, duke i cilësuar pretendimet për përfshirjen e tij si plotësisht të pavërteta. Edhe avokati i Kushnerit mohoi që klienti i tij të kishte njohuri apo lidhje me llogaritë e përshkruara në investigim.
Sipas shkrimit, një marrëveshje tjetër e veçantë lidhej me financimin e mbrojtjes së Emirateve nga një sulm i mundshëm ushtarak iranian. Në kuadër të afrimit diplomatik mes Izraelit dhe Emirateve, Kushner thuhet se kishte ndihmuar në negocimin e një marrëveshjeje për mbështetje ushtarake, ndërsa Emiratet kishin transferuar fonde në Bankën Qendrore të Izraelit për të mbuluar kostot e mbrojtjes.
Investigimi ngre pikëpyetje edhe për detyrimet ligjore të Kushnerit gjatë kohës kur shërbente si këshilltar i lartë i presidentit Trump. Si punonjës i qeverisë amerikane, ai ishte i detyruar të deklaronte interesat dhe asetet e tij financiare, përfshirë llogaritë ku kishte të drejtë të kryente transaksione ose ku ishte përfitues.
Sipas një ish-prokurori që kishte punuar në hetimin e Robert Muellerit, nëse Kushner u kishte premtuar zyrtarëve të huaj ndonjë favor në këmbim të parave, ai mund të kishte shkelur ligjet federale për korrupsionin dhe përfaqësimin e interesave të huaja. Megjithatë, kjo mbetet një vlerësim ligjor i kushtëzuar dhe jo një vendim gjykate.
Avokati i Kushnerit ka mohuar çdo shkelje ligjore, duke deklaruar se klienti i tij nuk kishte lidhje me llogaritë e pretenduara dhe se kishte respektuar të gjitha kërkesat ligjore në marrëdhëniet me qeveritë e huaja.
Deri më tani, pretendimet e paraqitura në investigim nuk përbëjnë prova të një shkeljeje të vërtetuar nga një gjykatë. Ato bazohen në burime të cituara nga autorët e shkrimit, ndërsa personat e përmendur kanë mohuar një pjesë të akuzave. /tema