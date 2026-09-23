Transmetuesi norvegjez i shqetësuar lidhur me pjesëmarrjen e Izraelit në Eurovizion

Transmetuesi publik norvegjez NRK i ka dërguar letër shqetësimi Unionit Evropian të Transmetuesve (EBU) pas Festivalit të Këngës së Eurovizionit të këtij viti, duke përmendur shqetësimet për pjesëmarrjen e Izraelit dhe zbatimin e rregullave të konkurrencës, transmeton Anadolu.
Redaktori i argëtimit i NRK, Jostein Olseng konfirmoi sot letrën, e cila u raportua për herë të parë nga gazeta norvegjeze VG. “Ne dërgojmë letra pas çdo finale për të dhënë komente se si mund të përmirësohet konkurrenca”, tha Olseng, sipas NRK, duke shtuar se ekipi i redaksisë ka ngritur “shqetësime të qarta” lidhur me pjesëmarrjen e Izraelit.
Olseng tha se NRK është veçanërisht e shqetësuar nëse sistemi i votimit të konkursit pasqyron preferencat muzikore ose mund të ndikohej nga konsiderata kombëtare ose gjeopolitike. “Ne kemi ardhur në dyshimin se votimi nuk pasqyron se cilat këngë janë më të mirat, por më tepër se cilin komb ne mbështesim”, tha ai.
Olseng vuri në dukje se qëndrimi i NRK-së është që rregullat duhet të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjitha vendet pjesëmarrëse. “Për ne, është e rëndësishme që të ndiqen rregullat që ka EBU. Nëse jo, ne jemi të shqetësuar se konkurrenca do të jetë diçka tjetër nga ajo që synohet”, tha ai.
I pyetur nëse NRK beson se Izraeli duhet të lejohet të marrë pjesë, Olseng tha se vendet që respektojnë rregullat dhe janë anëtarë të EBU duhet të kenë të drejtë të marrin pjesë.
Konkursi i Këngës në Eurovizion është përballur me një kontroll të shtuar mbi pjesëmarrjen e Izraelit në mes të luftës gjenocidale në Gaza dhe tensioneve më të gjera politike që rrethojnë konkursin. Disa vende, përfshirë Spanjën, Holandën dhe Irlandën, bojkotuan Festivalin e Këngës në Eurovizion të këtij viti në shenjë proteste ndaj pjesëmarrjes së Izraelit.