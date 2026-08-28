Tre palestinezë nga e njëjta familje vriten në sulmin izraelit me dron në jug të Gazës

Tre palestinezë nga e njëjta familje u vranë të premten në një sulm izraelit me dron në Al-Karara, në veri të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës, sipas burimeve mjekësore dhe lokale.
Një burim mjekësor në Spitalin Nasser tha për Anadolu se trupat e tre palestinezëve u dërguan në spital pas sulmit izraelit pranë kryqëzimit Al-Matahin në Al-Karara.
Dëshmitarë dhe burime lokale i thanë Anadolus se viktimat ishin dy vëllezër dhe kushëriri i tyre nga familja Abdeen.
Sipas burimeve, një dron izraelit i goditi ata teksa ndodheshin jashtë shtëpisë së tyre, duke i vrarë të tre.
Në Gazën qendrore, një palestinez u plagos mesatarisht nga zjarri i një automjeti ushtarak izraelit në lindje të Deir al-Balahut, sipas një burimi mjekësor në Spitalin e Martirëve të Al-Aksasë.
Automjetet ushtarake izraelite hapën gjithashtu zjarr të dendur në jug të Khan Younisit, ndërsa anijet luftarake izraelite hapën zjarr në drejtim të vijës bregdetare të qytetit. Nuk u raportuan të lënduar.
Sulmet ndodhën pavarësisht thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump drejtuar Izraelit për të ndalur sulmet në Rripin e Gazës.
Në një intervistë më 17 gusht për televizionin amerikan Fox News, Trump tha se Izraeli “nuk duhet të kryejë sulme në Gaza”.
Ai tha gjithashtu se Hamasi ka rënë dakord të dorëzojë armët në kuadër të planit të tij për t’i dhënë fund luftës në enklavë.
Marrëveshja për armëpushimin është në fuqi që nga 10 tetori 2025, por shkeljet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e 1.303 palestinezëve dhe plagosjen e 4.336 të tjerëve që nga atëherë, ndërsa qindra trupa janë nxjerrë nga rrënojat.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë rreth 73.438 palestinezë dhe ka plagosur 174.447 të tjerë në Rripin e Gazës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së enklavës.