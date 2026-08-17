Tre palestinezë të plagosur nga bombardimet e artilerisë izraelite në shkeljen e fundit të armëpushimit në Gaza

Tre palestinezë u plagosën nga bombardimet e artilerisë izraelite në qytetin e Gazës të hënën, duke shënuar një tjetër shkelje të armëpushimit në vazhdim, tha një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Burimi tha se lëndimet u raportuan në sulmin që kishte në shënjestër lagjen Al-Tuffah në lindje të qytetit të Gazës.
Sulmet përkuan me të shtëna me armë zjarri në drejtim të shtëpive në lagje, thanë dëshmitarët okularë për Anadolu.
Ushtria izraelite kreu gjithashtu dy sulme ajrore në zonat në lindje të qytetit të Gazës dhe artileria bombardoi rrugën Al-Tina në jug të Khan Younis në Rripin jugor të Gazës, thanë ata.
Sulmet erdhën ndërsa ndërmjetësit vazhdojnë përpjekjet për të përfunduar zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës izraelite në Gaza.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale në Rripin e Gazës në tetor 2023 që ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe plagosur mbi 174.000 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet në enklavën palestineze, duke vrarë të paktën 1.262 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 4.100 të tjerë, treguan shifrat zyrtare.