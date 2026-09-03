Tre palestinezë të vrarë dhe disa të plagosur nga sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite ka vrarë tre palestinezë dhe ka plagosur të tjerë në sulme të ndara në Rripin e Gazës të enjten, pavarësisht armëpushimit në fuqi, thanë për Anadolu burime mjekësore.
Një palestinez është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në një sulm me dron që ka shënjestruar një grup civilësh në pjesën qendrore të Qytetit të Gazës, sipas një burimi mjekësor.
Një burim mjekësor në Spitalin Al-Shifa tha për Anadolu se trupi i viktimës së vrarë ka mbërritur në objekt shumë i gjymtuar.
Sulmi në rrugën Al-Thawra ka plagosur edhe dy palestinezë të tjerë, sipas raporteve paraprake mjekësore.
Një korrespondent i Anadolus në terren konfirmoi se droni izraelit ka shënjestruar një grumbullim civilësh në këtë zonë.
Në një sulm të mëhershëm, një burim mjekësor tha se të shtënat e ushtrisë izraelite kanë vrarë një palestinez dhe kanë plagosur të tjerë në Beit Lahia.
Një palestinez i dytë është vrarë më vonë kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur dhe ndaj shtëpive në këtë zonë, shtoi burimi.
Në një deklaratë, ushtria izraelite pranoi se ka vrarë një palestinez në veri të Gazës, duke pretenduar se forcat e saj kishin parë një “person të armatosur që kaloi vijën e verdhë dhe iu afrua forcave në një mënyrë që përbënte kërcënim të menjëhershëm”.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse palestinezi i vrarë, për të cilin foli ushtria, ishte njëri nga dy personat vdekja e të cilëve u raportua nga burimi mjekësor në Beit Lahia.
Në Khan Younis, në jug të Gazës, një burim mjekësor në Spitalin Nasser tha se një palestinez është plagosur nga të shtënat e ushtrisë izraelite brenda një kampi për personat e zhvendosur në zonën e banuar Hamad, në veri të qytetit.
Në një deklaratë, Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut tha se të paktën 24 palestinezë, përfshirë katër fëmijë dhe një grua, janë vrarë në sulmet izraelite gjatë një periudhe pesëditore, duke theksuar se Gaza mbetet e pasigurt edhe pse kanë kaluar gati një vit nga shpallja e armëpushimit.
“Nuk ka as vend të sigurt dhe as person të sigurt në Gaza”, theksoi zyra.
“Njëzet e katër palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite gjatë pesë ditëve nga 28 gushti deri më 1 shtator, përfshirë katër fëmijë dhe një grua, 21 prej të cilëve janë vrarë në sulme ajrore”, thuhet në deklaratë.
Sipas informacioneve paraprake të cituara në raport, forcat izraelite kanë kryer bastisje më 1 shtator në zonën Al-Katiba, në perëndim të Qytetit të Gazës. Bastisja ka rezultuar me vdekjen e një vajze trevjeçare, një djali 13-vjeçar dhe një burri 31-vjeçar.
Viktima e katërt e bastisjes ishte një grua 49-vjeçare, e cila është vrarë ndërsa forcat izraelite po ndalonin bashkëshortin e saj 51-vjeçar, Muin Al-Arbeed.
Zyra e OKB-së vuri në dukje se Al-Arbeed mban gradën e kolonelit në shërbimin e sigurisë së brendshme të autoritetit de facto në Gaza.
Zyra e OKB-së theksoi se pretendimet e Izraelit për shënjestrimin e individëve që i konsideron “objektiva të ligjshëm” nuk e çlirojnë atë nga detyrimet sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, përfshirë detyrimin për të respektuar të drejtën e palestinezëve për jetën.
Ajo theksoi se pretendime të tilla “nuk e justifikojnë jetën e përditshme të tmerrit që përjetojnë palestinezët në Gaza”, duke bërë thirrje për t’i dhënë fund gjakderdhjes dhe duke kërkuar drejtësi dhe llogaridhënie për të gjitha vrasjet e paligjshme në enklavë.
Izraeli nisi fushatën e tij ushtarake në Gaza më 8 tetor 2023. Ofensiva vazhdoi për dy vjet, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha, ndërsa shkeljet izraelite kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, në shkeljet izraelite janë vrarë 1.334 palestinezë dhe janë plagosur 4.429 të tjerë, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë qindra trupa nga rrënojat, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Fushata ushtarake e Izraelit në Gaza ka vrarë rreth 73.470 palestinezë dhe ka plagosur 174.540 të tjerë që nga tetori 2023, tha të enjten ministria.