Tre palestinezë u vranë të martën herët në mëngjes në një sulm ajror izraelit që kishte në shënjestër një post policor në jug të Gazës, ndërsa Izraeli vazhdon shkeljet e përditshme të marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar, transmeton Anadolu.
Burimi në Spitalin Nasser tha se trupat e tre palestinezëve u dërguan në spital pas sulmit në Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit.
Burime lokale thanë se mes të vrarëve ishin edhe dy policë.
Ndërkohë, automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të dendur në drejtim të tendave ku strehohen palestinezët e zhvendosur, në pjesët lindore, veriore dhe jugore të Khan Younisit, sipas dëshmitarëve.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi rëndë zonat në lindje të qyteteve Jabalia dhe Beit Lahia, në veri të Gazës.
Në një tjetër zhvillim, një i ri palestinez vdiq nga plagët e rënda që kishte marrë në një sulm izraelit të hënën, në zonën Al-Tawba të kampit të refugjatëve Jabalia, në veri të Gazës.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ushtria izraelite ka vrarë 1.679 palestinezë dhe ka plagosur 6.100 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në tetor të vitit 2025.
Lufta gjenocidale e Izraelit kundër Gazës, që nga tetori i vitit 2023, ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 74.000 palestinezëve dhe plagosjen e mbi 176.000 të tjerëve, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.