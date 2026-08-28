Tre palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Khan Younis dhe Gaza City

Tre palestinezë janë vrarë të enjten nga sulmet izraelite në Khan Younis dhe Gaza City, ndërsa disa të tjerë janë plagosur, përfshirë një person në gjendje të rëndë.
Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, një dron izraelit goditi një tendë ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur në zonën al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit. Nga sulmi u vra Azzam Refaat al-Abadleh dhe u plagosën disa persona.
Ndërkohë, një dron izraelit goditi një biçikletë elektrike pranë kryqëzimit al-Sinaa, në perëndim të Gaza City, duke vrarë një palestinez dhe plagosur disa të tjerë, njëri prej tyre në gjendje kritike.
Në një tjetër sulm, një palestinez u vra dhe disa të tjerë, përfshirë një fëmijë, u plagosën pasi një dron izraelit goditi një tendë me palestinezë të zhvendosur pranë kryqëzimit Ansar, në perëndim të Gaza City.
Më herët gjatë ditës, një tjetër palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në kampin e refugjatëve Shati, ndërsa një fëmijë u plagos nga të shtënat izraelite në veriperëndim të Khan Younisit. /mesazhi