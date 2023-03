Tre palestinezë vriten nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor – VIDEO

Të paktën tre palestinezë janë vrarë të dielën nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor, ka njoftuar ushtria, raportoi Associated Press.

Brigada e Martirëve Al-Aksa, degë e armatosur e partisë Fatah të presidentit palestinez, Mahmud Abbas, pretendoi se burrat janë vrarë si anëtarë të saj.

Ministria palestineze e Shëndetësisë ka deklaruar se viktimat janë vrarë pranë qytetit të Nablusit dhe i identifikuan ata si Jihad Mohammed al-Shami, 24-vjeçar, Uday Othman al-Shami, 22-vjeçar dhe Mohammed Raed Dabeek, 18-vjeçar.

Ushtria ka thënë se ka konfiskuar tre pushkë M16 nga militantët pas shkëmbimit të zjarrit dhe se një person i armatosur u dorëzua dhe u arrestua.

Vdekjet e së dielës e çojnë në 80 numrin e palestinezëve të vrarë që nga fillimi i vitit, pasi Izraeli ka shtuar bastisjet e arrestimeve në Bregun Perëndimor. Një shpërthim i sulmeve palestineze kundër izraelitëve ka vrarë 14 persona në vitin 2023.

Gati 150 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor në vitin 2022, duke e bërë atë vitin më vdekjeprurësin në ato zona që nga viti 2004, sipas grupit kryesor izraelit të të drejtave B’Tselem.

Ushtria thotë se shumica e palestinezëve të vrarë kanë qenë militantë. /koha

🔴Watch 🎥|| the place where 3 #Palestinian youths were murdered by Israeli forces near the junction of Surra village, southwest of #Nablus, occupied #WestBank. #PalYouth pic.twitter.com/mkudLoYqYK

— PalYouth (@PalYouth4News) March 12, 2023