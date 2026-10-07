Tre vjet gjenocid në Gaza: Qindra njerëz marshojnë në Berlin në mbështetje të të drejtave të palestinezëve

Qindra persona dolën të mërkurën në rrugët e Berlinit në mbështetje të të drejtave të palestinezëve, tre vjet pas fillimit të luftës në Rripin e Gazës, raportuan mediat, transmeton Anadolu.
Protestuesit, mes tyre edhe aktivistja suedeze për mjedisin, Greta Thunberg, kërkuan përfundimin e luftës në Gaza, vënien para përgjegjësisë të autorëve të krimeve të luftës izraelite dhe ndalimin e dërgesave gjermane të armëve për Izraelin.
Turma, e përbërë kryesisht nga të rinj dhe të reja, u mblodh në lagjen Kreuzberg, duke valëvitur flamuj palestinezë dhe duke mbajtur pankarta në mbështetje të palestinezëve.
Ata brohoritën gjithashtu: “Rroftë, rroftë Palestina” dhe “Palestinë e lirë”.
Në një pankartë të madhe shkruhej: “Një gjenocid nuk e justifikon një tjetër”.
Protestuesit përsëritën të drejtën e palestinezëve për t’i rezistuar pushtimit izraelit, duke thënë se “dorëzimi nuk është kurrë opsion”.
“Nuk kërkojmë falje për rezistencën palestineze, rezistenca e tyre është shpresa jonë. Është premtimi ynë”, thuhej në një deklaratë.
Në deklaratë shtohej se fillimi i luftës në Gaza më 7 tetor 2023 ishte “përgjigjja e pashmangshme ndaj një shekulli shpronësimi, rrethimi, spastrimi etnik dhe gjenocidi”.
Numri i të vrarëve në luftën në Gaza ka tejkaluar 74 mijë, që është e barabartë me 3,4 për qind të popullsisë së paraluftës të enklavës.
Ministria e Shëndetësisë së Gazës ka raportuar 74.237 të vrarë dhe 175.206 të plagosur deri më 4 tetor 2026.