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Tre vjet gjenocid në Gaza: Qindra njerëz marshojnë në Berlin në mbështetje të të drejtave të palestinezëve

Qindra persona dolën të mërkurën në rrugët e Berlinit në mbështetje të të drejtave të palestinezëve, tre vjet pas fillimit të luftës në Rripin e Gazës, raportuan mediat, transmeton Anadolu.

Protestuesit, mes tyre edhe aktivistja suedeze për mjedisin, Greta Thunberg, kërkuan përfundimin e luftës në Gaza, vënien para përgjegjësisë të autorëve të krimeve të luftës izraelite dhe ndalimin e dërgesave gjermane të armëve për Izraelin.

Turma, e përbërë kryesisht nga të rinj dhe të reja, u mblodh në lagjen Kreuzberg, duke valëvitur flamuj palestinezë dhe duke mbajtur pankarta në mbështetje të palestinezëve.

Ata brohoritën gjithashtu: “Rroftë, rroftë Palestina” dhe “Palestinë e lirë”.

Në një pankartë të madhe shkruhej: “Një gjenocid nuk e justifikon një tjetër”.

Protestuesit përsëritën të drejtën e palestinezëve për t’i rezistuar pushtimit izraelit, duke thënë se “dorëzimi nuk është kurrë opsion”.

“Nuk kërkojmë falje për rezistencën palestineze, rezistenca e tyre është shpresa jonë. Është premtimi ynë”, thuhej në një deklaratë.

Në deklaratë shtohej se fillimi i luftës në Gaza më 7 tetor 2023 ishte “përgjigjja e pashmangshme ndaj një shekulli shpronësimi, rrethimi, spastrimi etnik dhe gjenocidi”.

Numri i të vrarëve në luftën në Gaza ka tejkaluar 74 mijë, që është e barabartë me 3,4 për qind të popullsisë së paraluftës të enklavës.

Ministria e Shëndetësisë së Gazës ka raportuar 74.237 të vrarë dhe 175.206 të plagosur deri më 4 tetor 2026.

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