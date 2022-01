Tregjet globale në alarm mes rreziqeve gjeopolitike në rritje

Përderisa rritja e tensioneve midis Rusisë, SHBA-së dhe NATO-s mbi Ukrainën ka shkaktuar shitje të mëdha në tregjet globale të aksioneve të martën, investitorët do të fokusohen në shifrat e inflacionit të Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë, raporton Anadolu Agency (AA).

Ndërkohë që pritshmëritë se bankat qendrore do të shtrëngojnë më shpejt politikat e tyre monetare vazhdojnë të ndikojnë negativisht në perceptimin e rrezikut të investitorëve, numri në rritje i rasteve me variantin Omicron të COVID-19, veçanërisht në vendet aziatike, mbetet në axhendë.

Nënkomisionet e Parlamentit Evropian për marrëdhëniet e jashtme, sigurinë dhe mbrojtjen mbajtën një takim të përbashkët të martën në lidhje me krizën e vazhdueshme ukrainase ndërsa zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki tha se të gjitha opsionet janë në tryezë në rast se Rusia pushton Ukrainën, duke shtuar se Rusia mund të sulmojë Ukrainën çdo moment.

Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij iranian Ebrahim Raisi do të takohen sot në Moskë për të diskutuar marrëveshjen bërthamore të Iranit.

Gjithashtu, Rusia, Irani dhe Kina do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta detare në Gjirin Persik.

Mes rreziqeve gjeopolitike në rritje, çmimi i naftës Brent arriti në 88.4 dollarë për fuçi, niveli më i lartë që nga tetori 2014.

Pavarësisht rritjes së çmimeve të naftës, indeksi i sistemit tregtar të Rusisë (RTS) e mbylli ditën me një rënie prej 7.3 për qind në 1.367,5 pikë, pasi arriti nivelin më të ulët që nga dhjetori 2020 me 1.355,25 pikë.

Humbjet në stoqet ruse u përhapën në bursat botërore, veçanërisht në ato në zhvillim.

Kontributi i obligacioneve 10-vjeçare të SHBA-së mbajti pozicionin e tij në pikun e dy viteve duke u testuar 1.9 për qind për shkak të shqetësimeve për inflacionin dhe pasigurive të vazhdueshme për aktivitetin ekonomik.

Fitimi neto i bankës amerikane, Goldman Sachs, e cila shpalli bilancin e saj të martën, u ul me 13 për qind në tremujorin e fundit të 2021 krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke arritur në 3.94 miliardë dollarë.

Ndërsa aksionet e bankës humbën gati 7 për qind pas bilancit të saj më të keq se sa pritej, në bursën e New Yorkut u ndoq një kurs i orientuar drejt shitjeve.

Indeksi “Dow Jones” ra me 1.51 për qind, indeksi S&P 500 ra me 1.84 për qind ndërsa indeksi Nasdaq ra me 2.6 për qind në fund të ditës.

Në anën evropiane, indeksi i pritjeve ekonomike të ZEW zbuloi se perspektiva ekonomike është përmirësuar dukshëm që nga fillimi i vitit të ri.

Rritja e çmimeve të naftës dhe shqetësimet për tensionet Rusi-Ukrainë dhe furnizimin me energji shkaktuan rënie në bursat. Të gjithë indekset kryesore evropiane e mbyllën ditën me alarm.

Në Azi, rritja e numrit të rasteve me COVID-19 mbetet fokusi i axhendës, pasi vendet vazhdojnë të shtrëngojnë masat, veçanërisht në Kinë, Australi dhe Japoni.

Tregjet aziatike u mbyllën të martën me humbje ndërsa tendenca negative vijoi në hapjen e së mërkurës.

Indeksi “Borsa Istanbul” i Turqisë u ndikua gjithashtu nga zhvillimet globale dhe ra me 5.08 për qind duke u mbyllur në 1979.83 pikë të martën. /aa