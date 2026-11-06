Trendi i ushtrimeve në palestër – cilat janë përfitimet e ecjes me një çantë të rëndë në shpinë

Ecja me një çantë shpine plot me gjëra, e njohur si “rucking”, është zhvendosur nga stërvitja ushtarake në mediat sociale.
Djeg më shumë kalori sesa një ecje e thjeshtë, por ekspertët këshillojnë të filloni me një peshë të lehtë.
“Rucking” është një term ushtarak për marshimin ose ecjen me një ngarkesë në shpinë.
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Ushtarët e kanë përdorur atë për vite me radhë për t’u mësuar të mbajnë pajisje në distanca të gjata.
Në ditët e sotme, gjithnjë e më shumë njerëz që merren me aktivitete rekreative e bëjnë këtë me një çantë shpine ose jelek me pesha, sepse mund të bëhet pothuajse kudo dhe nuk kërkon anëtarësim në palestër.
Trendi është përhapur nëpërmjet mediave sociale.
Sipas Marie Claire UK, videot e etiketuara #rucking në TikTok kanë fituar më shumë se 20 milionë shikime.
Mjekët nga Klinika e Clevelandit ia atribuojnë një pjesë të popullaritetit të saj ish-anëtarit të Forcave Speciale Amerikane, David Goggins, i cili e promovon këtë formë ushtrimi në mediat sociale.
Më shumë kalori sesa një shëtitje normale
Vrapimi me këmbë kombinon aktivitetin aerobik dhe stërvitjen e forcës.
Meqenëse bëhet kryesisht jashtë, ka edhe përfitime për shëndetin mendor. Sipas CNN , ecja me një ngarkesë djeg 30 deri në 45 përqind më shumë kalori sesa ecja pa çantë shpine.
CNN citon gjithashtu një studim më të vogël nga viti 2019: tek burrat, 10 javë ecje me pesha dhe stërvitje forcuese përmirësuan gjendjen fizike dhe sforcimi i tyre dukej se ishte më i vogël.
Autorët e artikullit në The Conversation deklarojnë se hulumtimi mbi jelekët me pesha tregon gjithashtu përfitime të mundshme për dendësinë e kockave. Kjo duhet të theksohet veçanërisht ndërsa plakemi, kur dendësia e kockave bie.
Një jelek nuk është një zgjidhje magjike për kockat
Megjithatë, jo të gjitha hulumtimet janë po aq optimiste.
Një provë klinike njëvjeçare e botuar në revistën JAMA Network Open përfshinte 150 të moshuar me obezitet, me një moshë mesatare prej 66.4 vjeç.
Të gjithë humbën peshë nëpërmjet dietës, dhe një grup mbante veshur edhe një jelek me pesha çdo ditë, për mesatarisht shtatë orë në ditë.
Sipas një deklarate nga Universiteti Wake Forest, as jeleku dhe as stërvitja e forcës nuk e penguan humbjen e kockave në ije që shoqëron humbjen e peshës.
Udhëheqësja e studimit, Kristen Beavers, paralajmëroi se gjetjet nuk duhen përgjithësuar.
Ajo i tha Healios “Mënyra se si e përdorëm jelekun ishte e ndryshme nga mënyra se si shumica e njerëzve e përdorin atë sot”.
Si të filloni pa lëndime
Rrëshqitjet mbartin gjithashtu rreziqe, veçanërisht në terren të pabarabartë.
Sipas The Conversation, studimet tek ushtarët raportojnë dhimbje shpine, fraktura stresi të këmbës së poshtme, kallo dhe dhimbje në gju. Ngarkesa ndryshon qëndrimin dhe hapin, dhe lodhja pas mijëra hapave e rrit më tej rrezikun.
Kjo është arsyeja pse fillestarëve u këshillohet të përdorin një ngarkesë prej vetëm pesë deri në dhjetë përqind të peshës së tyre trupore.
Për një person 70 kilogramësh, kjo është 3.5 deri në shtatë kilogramë.
Së pari, duhet ta zgjasni gradualisht itinerarin dhe vetëm atëherë të shtoni peshë.
Për të filluar, një deri në dy stërvitje në javë janë të mjaftueshme.
Është e rëndësishme që një çantë shpine të ketë mbushje të mirë dhe ta shpërndajë ngarkesën në mënyrë të barabartë.
Në vend të peshave të shtrenjta, mund të përdoren kënaçe, shishe uji, libra ose qese orizi të mbështjella me peshqir.
Sipas CNN, duhet pasur kujdes për njerëzit me probleme me shpatullat ose gjunjët, pasi një çantë shpine me ngarkesë mund t’i përkeqësojë problemet e tyre.