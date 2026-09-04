​Trepça kthen prona që i ishin uzurpuar në veri, sot rimori ish Bankën Komerciale në Zveçan

Ndërmarrja publike „Trepça“ ka rikthyer në posedim të saj ambientet e ish-Bankës Komerciale në qendër të Zveçanit, pasi më 12 gusht kishte lënë një njoftim zyrtar për lirimin e pronës.
Ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të „Trepçës“, Faton Ahmeti, ka konfirmuar për KosovaPress se po vazhdojnë edhe aksionet tjera për identifikimin dhe kthimin e pronave të ndërmarrjes që janë shfrytëzuar pa dokumentacion valid.
„Ne kemi edhe disa parcela të tjera që jemi duke i inkuadruar në pjesën e ndërmarrjes. Janë edhe disa objekte që ne ndërkohë jemi duke i gjetur, për arsye që s’kemi pasur informacione më herët. Edhe në këtë rast është pjesa e postës, e një barnatoreje dhe ish-banka e strukturave që ka qenë. Ne po i kryejmë punët tona në bazë të autorizimeve, duke mbrojtur pasurinë e ndërmarrjes dhe kthimin e saj te pronari“, u shpreh Ahmeti.
Ai theksoi se para çdo ndërhyrjeje ndiqen procedurat e paralajmërimit dhe se shfrytëzuesve u jepet hapësirë kohore për të paraqitur dokumentacionin e pronësisë, nëse e posedojnë atë.
„Para se të lirohet ajo pronë, ne zakonisht i bëjmë disa njoftime në dyert e hyrjeve. Nëse ata kanë ndonjë dokument që ne nuk e kemi, u japim hapësirë prej disa ditësh me e sjellë. Për shembull, ka pasur rast kur na kanë sjellë kontratën e shitblerjes apo fletën poseduese dhe ne atëherë nuk marrim asnjë masë. Në rastet kur nuk sjellin asnjë dokument që dëshmon se prona është e tyre, atëherë marrim masat tona për lirimin e saj“, sqaroi ai.
Pas skadimit të afateve të paralajmërimit, sipas Ahmetit, njoftohet policia, por vetëm për prani gjatë intervenimit për hapjen e lokalit, ndërsa vetë aksioni kryhet nga zyrtarët e ndërmarrjes.
Duke folur për terrenin në veri të vendit, ai njoftoi se informatat mblidhen në mënyrë kronologjike përmes një task-force të organizuar nga vetë ndërmarrja.
„Vetëm në këto dy javë bëhet fjalë diku afërsisht pesë lokale që i kemi kthyer, dhe një parking të madh me disa garazha, mbi 1600 metra katrorë. Këtu nuk jemi shumë, s’kemi shumë informacione, por ndërkohë kur e marrim një informacion se diçka është e jona, kemi një task-force të organizuar, bëjmë koordinim me Administratën Tatimore dhe Inspektoriatin Komunal, i marrim informacionet dhe fillojmë deri te kthimi i pronës“, përfundoi Ahmeti.
Aksioni për lirimin e disa objekteve në veri të Kosovës ka nisur në mesin e gushtit. Fillimisht, më 12 gusht, njoftime për lirimin e hapësirave u vendosën në ish-Postë, ish-Bankën Komerciale në Zveçan dhe një barnatore që atëherë ishte ende në funksion.
Më pas, njoftime të ngjashme u vendosën edhe në Shtëpinë e Pensionistëve dhe në një kafene në shëtitoren e Mitrovicës së Veriut. Më 28 gusht, aksioni u shtri edhe në një objekt garazhi në Zveçan.