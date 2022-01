Tri gra u vranë nga burra brenda ditës së parë të vitit 2022 në Francë

Më 1 janar, tre gra u vranë në Francë, secila dyshohet se nga një partner ose ish-partner, në atë që aktivistët feministë e përshkruajnë si një fillim “të padurueshëm” të raportit të dhunës së një viti tjetër.

Franca është vetëm një nga vendet e shumta që po përballet me atë që Kombet e Bashkuara e kanë quajtur një pandemi globale në hije të dhunës ndaj grave, e përkeqësuar nga bllokimet si pasojë e COVID-19, të cilat i panë gratë të mbyllura në shtëpi me abuzuesit e tyre, rritjen e presioneve financiare për shumë, dhe aksesin e kufizuar në mbështetje.

Vrasjet e Vitit të Ri në Francë tronditën shumë njerëz dhe nxitën një thirrje të ripërtërirë për veprime më të ashpra kundër atyre që kryejnë dhunë ndaj grave dhe vajzave. Duke folur për CNN, Marylie Breuil, zëdhënëse e Nous Toutes, një grup i fushatës feministe franceze, ka thënë se megjithëse vrasjet ishin “tronditëse”, aktivistët në vend fatkeqësisht “nuk ishin të befasuar” nga kthesa e ngjarjeve. “Dhuna nuk ndalet me Vitin e Ri”, ka thënë ajo.

Sipas policisë, një grua 56-vjeçare u gjet e vdekur me një thikë në gjoks në Labry, në verilindje të vendit, pasi oficerët u thirrën për të raportuar për një shqetësim në familje më 1 janar. Një burrë është vënë nën hetim zyrtar për veprën penale “vrasje e partnerit”.

Në rastin e dytë, një rekrute ushtarake 28-vjeçare u gjet e vrarë me thikë pranë Saumur në Francën perëndimore, sipas prokurorit të qytetit. Në lidhje me vdekjen e saj u ndalua një 21-vjeçar, ushtar; Hetuesit dyshojnë për një vrasje të mundshme nga partneri i saj.

Më pas, trupi i një gruaje 45-vjeçare u gjet në bagazhin e një makine në Nice. Ajo ishte mbytur, sipas Maud Marty, zëvendësprokurore në qytetin jugor. Prokurorët kanë nisur hetimet zyrtare për vrasje me dashje ndaj ish-bashkëshortit të saj, 60 vjeç.

Në të gjithë Evropën, rastet e dhunës ndaj grave po ngjallin zemërim në rritje. Në Greqi, ku u regjistruan 17 raste të vrasjes së grave në vitin 2021 sipas transmetuesit publik ERT, qeveria u kritikua për refuzimin e një amendamenti të opozitës që do të kishte vendosur njohjen institucionale të termit femicid. Në nëntor, pasi një grua 48-vjeçare u godit me thikë 23 herë nga burri i saj në Selanik, kreu i opozitës Alexis Tsipras postoi në Facebook: “Nuk duhet të ketë mosmarrëveshje politike kur përjetojmë në mënyrë dramatike efektet e dhunës me bazë gjinore në baza ditore”.

Ndërkohë, në Mbretërinë e Bashkuar, pas rrëmbimit dhe vrasjes në mars të 33-vjeçares Sarah Everard nga një oficer policie mashkull, dhe një goditje të ashpër nga policia ndaj një vigjilje në kujtim të saj, aktivistët kritikuan atë që ata thonë se është një kulturë e mizogjinisë, brenda policisë.

Në komentet e transmetuara në dhjetor, Papa Françesku ka thënë se burrat që ushtrojnë dhunë ndaj grave, përfshihen në diçka që është “pothuajse satanike”.

Shifrat e policisë të publikuara në Itali në nëntor të vitit të kaluar treguan se në vend kishte rreth 90 episode të dhunës ndaj grave çdo ditë,dhe se 62% ishin raste të dhunës në familje. /koha