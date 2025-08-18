“Tribunali i Gazës” thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së për të ndaluar “fazën më vdekjeprurëse të gjenocidit”

“Tribunali i Gazës” bëri thirrje për një ndërhyrje urgjente të armatosur ndërkombëtare për të ndaluar atë që e përshkroi si “faza më vdekjeprurëse e gjenocidit” të Izraelit në Gaza, duke paralajmëruar se dështimi për të vepruar do të shënonte “një dështim historik të njerëzimit”, raporton Anadolu.
Në një konferencë për media të mbajtur në Stamboll, kreu i gjykatës së pavarur, Richard Falk, profesor emeritus i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Princetonit në SHBA dhe ish-raportuesi special i OKB-së për të drejtat e njeriut në territoret palestineze (2008–2014), u bëri thirrje qeverive të anashkalojnë Këshillin e Sigurimit dhe t’i japin fuqi Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për të autorizuar ndërhyrjen e armatosur.
“Nëse nuk ndërmarrim veprime serioze dhe drastike në këtë kohë, çdo gjë që bëhet në një mënyrë më të moderuar do të jetë tepër vonë, tepër vonë për të shpëtuar njerëzit që mbijetuan dhe që janë traumatizuar tashmë nga më shumë se 22 muaj gjenocidi”, tha Falk.
“Sytë dhe veshët e botës janë ekspozuar, si kurrë më parë, përfshirë Holokaustin, ndaj transparencës së gjenocidit të kryer në kohë reale. Kjo sfidon njerëzimin tonë”, shtoi ai.
Falk kritikoi demokracitë perëndimore për atë që ai e quajti “sjellje bashkëfajtore”, ndërsa vuri në dukje ndryshimet në opinionin publik.
“Po përpiqemi t’i drejtohemi ndërgjegjes së të gjithë njerëzve dhe të inkurajojmë llojin e aktivizmit që do të sjellë ndryshime në qeveri në të ardhmen, veçanërisht një embargo armësh dhe forma të ndryshme sanksionesh… duke përfshirë llojin e solidaritetit me luftën palestineze që rezultoi kaq efektiv në fushatën kundër aparteidit”, tha ai.
– “Jo vetëm për Gazën, por për mirëqenien e botës”
E dorëzuar tek Anadolu, deklarata e jashtëzakonshme e gjykatës, e titulluar “Koha për të VEPRUAR: Mobilizim Kundër Pushtimit të Planifikuar të Izraelit në Qytetin e Gazës dhe Gazën Qendrore”, nxori në pah vendimin e Kabinetit të Sigurisë Kombëtare të Izraelit më 7 gusht, të cilin Falk tha se ishte “kundërshtuar nga komanda e lartë ushtarake e Izraelit”, për të vazhduar me pushtimin e Qytetit të Gazës, ku po strehohen gati 1 milion palestinezë të zhvendosur.
“Përshkallëzimi i afërt i sfidon thellësisht qeveritë anëtare të OKB-së… që të ndërmarrin veprime drastike tani”, theksoi Falk, duke përmendur rrugë ligjore si Rezoluta e vitit 1950 “Bashkimi për Paqe” dhe korniza e Përgjegjësisë për të Mbrojtur e miratuar në samitin e OKB-së në vitin 2005.
Duke cituar thirrjen e të dërguarit palestinez në OKB, Riyad Mansour, për forca mbrojtëse të menjëhershme, gjykata theksoi: “Ne, si Tribunal i Gazës, bashkohemi me ata që e trajtojnë heshtjen përballë gjenocidit si bashkëfajësi”.
Falk dënoi gjithashtu atë që ai e quajti përpjekje sistematike për të heshtur ata që tregojnë të vërtetën. Ai vuri në dukje sanksionet kundër raportuesve të OKB-së për të drejtat e njeriut dhe “vrasjen e Assas al-Shafir dhe kolegëve të tij të Al Jazeera më 10 gusht në një tjetër përpjekje të dhunshme dhe të qëllimshme për të heshtur ata që tregojnë të vërtetën”.
“Një pjesë e Tribunalit të Gazës është forcimi i rolit të së vërtetës ose koncepteve të realitetit. Dhe kjo është me rëndësi strategjike jo vetëm për Gazën, por edhe për mirëqenien e botës”, shtoi ai.
Tribunali tani po përgatitet ta ngrejë çështjen në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së që do të mbahet në New York muajin e ardhshëm. “Shpresojmë të kemi hedhur themelet për ta bërë këtë me anë të publikimit të kësaj deklarate sot”, tha Falk.
– Tribunali i Gazës
Tribunali i Gazës u themelua në Londër në nëntor të vitit 2024 nga gati 100 akademikë, intelektualë, mbrojtës të të drejtave të njeriut dhe figura të shoqërisë civile, duke përmendur “dështimin total të komunitetit të organizuar ndërkombëtar për të zbatuar ligjin ndërkombëtar” në Gaza.
Që atëherë, Tribunali ka mbledhur seanca të shumta, duke përfshirë një takim të dhomës në shkurt 2025 në Londër dhe një takim strategjik në metropolin turk të Stambollit për të informuar publikun ndërkombëtar.
Në maj, gjykata mbajti një seancë publike katërditore në Sarajevë të Bosnjë e Hercegovinës, duke dëgjuar dëshmi nga dëshmitarë, gazetarë, akademikë dhe ekspertë.
Seanca përfundoi me Deklaratën e Sarajevës, e cila akuzoi zyrtarisht Izraelin për gjenocid, krime lufte dhe aparteid.
Do të ketë një seancë dëgjimore përfundimtare në tetor në Stamboll, ku “Juria e Ndërgjegjes do të japë një vendim moral bazuar në të gjitha dëshmitë dhe provat”, thuhet në një deklaratë tjetër të dhënë për Anadolu nga Tribunali.