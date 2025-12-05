TRT-ja braktis takimin e EBU-së teksa anëtarët përplasen mbi pjesëmarrjen e Izraelit në Eurovision

Para se të fillonte votimi, anëtarët mbajtën deklarata mbi pyetjen nëse pjesëmarrja e KAN-it duhet të vazhdojë, në një kohë kur Izraeli po zhvillon një gjenocid shkatërrues në Gaza.
Asambleja e 95-të e Përgjithshme e Unionit Evropian të Transmetuesve (EBU) në Gjenevë u dominua nga debati mbi vendin e Izraelit në Konkursin e Këngës Eurovision, teksa anëtarët diskutuan rregullat e reja të pjesëmarrjes dhe statusin e transmetuesit publik izraelit KAN për vitin 2026.
Duke folur si një nga anëtarët themelues të EBU-së, organizata mëmë e TRT World, TRT, tha se situata në Gaza e bën pjesëmarrjen e Izraelit të papajtueshme me vlerat e Eurovisionit.
“Ashtu si të gjithë në këtë sallë, ne në TRT kemi qenë dëshmitarë të një persekutimi shumëvjeçar dhe të një gjenocidi që po zhvillohet para syve të botës,” tha delegacioni.
“Që kur i ashtuquajturi armëpushim filloi, dhjetëra fëmijë janë vrarë dhe ndihma ende nuk mund të arrijë në Gaza në mënyrë të sigurt. Më shumë se 270 gazetarë janë vrarë nga Izraeli. Qëndrimi ynë është i qartë: lejimi i KAN-it të marrë pjesë nuk është as i përshtatshëm, as i pajtueshëm me vlerat e këtij konkursi.”
RTÉ e Irlandës përsëriti të njëjtin qëndrim, duke thënë: “Duke pasur parasysh humbjen e tmerrshme të jetëve në Gaza dhe krizën e vazhdueshme humanitare, besojmë se do të ishte e papranueshme të merrnim pjesë nëse transmetuesi izraelit KAN mbetet në garë.”
Kur transmetuesi izraelit mori fjalën, përfaqësuesit e TRT-së u larguan nga salla në shenjë proteste.
TRT-ja dhe disa anëtarë të tjerë kundërshtuan që votimi të mbahej hapur dhe kërkuan votim të fshehtë.
Në fund, Asambleja e Përgjithshme miratoi rregulla të reja për pjesëmarrjen, por vendosi të mos mbante një votim të posaçëm për përfshirjen e Izraelit.
Anëtarët gjermanë dhe austriakë shprehën mbështetje të hapur për KAN-in, ndërsa transmetues nga Spanja, Sllovenia, Irlanda dhe Holanda njoftuan pas votimit se do të bojkotojnë Eurovisionin 2026.
Mosmarrëveshja vjen ndërsa lufta e Izraelit në Gaza vazhdon pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga ShBA-ja, me numrin e viktimave palestineze në rritje dhe me kritika ndërkombëtare gjithnjë e më të gjera në institucionet kulturore, politike dhe mediatike.