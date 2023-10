Trump akuzohet për ndarje informatash “potencialisht të ndjeshme” shtetërore me një biznesmen australian

I përballur tashmë me 91 akuza penale federale dhe shtetërore në pesë aktakuza, ish-presidenti amerikan Donald Trump tani po përballet me një tjetër akuzë për keqbërje të rëndë, transmeton Anadolu.

Trump akuzohet për ndarje “informacionesh potencialisht të ndjeshme” në lidhje me nëndetëset bërthamore amerikane me një miliarder australian, sipas “burimeve të njohura me këtë çështje”, cituar nga “ABC news”.

Biznesmeni Anthony Pratt, që raportohet si anëtar i resortit të pushimeve të Trumpit në Florida, “Mar-a-Lago”, thuhet se është marrë në pyetje dy herë këtë vit nga prokurorët amerikanë dhe agjentët e FBI-së.

Burimet thanë se Trump ka ndarë detaje të klasifikuara me Pratt-in, duke përfshirë numrin e kokave bërthamore të transportuara rregullisht nga nëndetëset bërthamore amerikane dhe sa afër mund t’i afroheshin nëndetëseve ruse pa u zbuluar.

Pas takimit me Trump, Pratt ka përcjellë informacionin potencialisht të ndjeshëm që Trump ka ndarë me të paktën 45 persona, duke përfshirë gjashtë gazetarë dhe mbi dhjetë ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë australianë, pretendojnë burimet.

Megjithëse saktësia e informacionit që Trump ka ndarë nuk është konfirmuar ende, ai është ekzaminuar nga këshilltari special Jack Smith, i cili ishte emëruar për të hetuar nëse Trump ka mbajtur dokumente të klasifikuara pas largimit nga detyra dhe trazirave të 6 janarit 2021 në Kapitol.

Gjatë presidencës së tij, Trump u përfshi në incidente të shumta në të cilat ai dyshohet se zbuloi sekretet shtetërore në mënyrë të pamatur ose rastësisht, nga marrja e një informimi mbi testet bërthamore të Koresë së Veriut në një zonë publike të Mar-a-Lagos e deri te postimi në Twitter i një imazhi të ndjeshëm të mbikëqyrjes së Iranit.

Pas humbjes nga presidenti aktual Joe Biden në vitin 2020, Trump po kërkon nominimin e Partisë Republikane për të rifituar Zyrën Ovale në 2024.

Në fushatën e tij të vitit 2016 kundër Hillary Clintonit, Trump pretendoi se trajtimi i pakujdesshëm i postës elektronike i ish-sekretares amerikane të shtetit e skualifikoi atë nga presidenca.