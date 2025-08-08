Trump: Aliyev dhe Pashinyan do të nënshkruajnë “marrëveshje paqeje” në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump deklaroi se presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, do të nënshkruajnë “marrëveshje paqeje” në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në llogarinë e tij “Truth Social”, Trump tha se do të presë sot Aliyevin dhe Pashinyanin në Shtëpinë e Bardhë.
“Pres me padurim presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan, në Shtëpinë e Bardhë (të premten) për një samit historik paqeje. Presidenti Aliyev dhe kryeministri Pashinyan do të marrin pjesë në ceremoninë zyrtare të nënshkrimit të marrëveshjes së paqes në Shtëpinë e Bardhë”, tha Trump.
Duke thënë se të dy vendet kanë qenë në luftë për shumë vite dhe se administrata e tij ka punuar për muaj të tërë për t’i dhënë fund këtij konflikti, Trump pretendon se “ai e ndaloi luftën”.
“Jam krenar për këta udhëheqës të guximshëm që po bëjnë atë që është e drejtë për popujt e mëdhenj të Armenisë dhe Azerbajxhanit. Kjo do të jetë ditë historike për Armeninë, Azerbajxhanin, SHBA-në dhe botën”, tha Trump duke shtuar se do të nënshkruante marrëveshje të veçanta ekonomike me të dy vendet.