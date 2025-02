Trump: Associated Press nuk do të hyjë në Zyrën Ovale deri kur ajo të përdorë emrin “Gjiri i Amerikës”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Associated Press (AP) nuk do të mund të hyjë në Zyrën Ovale derisa ajo të ndryshojë qëndrimin e saj për përdorimin e emrit nga “Gjiri i Meksikës” në Gjiri i Amerikës” i cili u ndryshua me dekretin e presidentit Trump, transmeton Anadolu.

Presidenti amerikan në një konferencë për media që mbajti në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida u pyet për pikëpamjet e tij për mospranimin e Associated Press (AP) në Zyrën Ovale, e cila pas dekretit të tij që ndryshoi emrin e Gjirit të Meksikës në “Gjiri i Amerikës” ka vazhduar përdorimin e vjetër lidhur me këtë çështje.

“Nuk e di se çfarë po bëjnë, por thjesht po them se do të qëndrojnë jashtë derisa të pranojnë se ky është ‘Gjiri i Amerikës'”, deklaroi Trump.

Duke iu referuar dekretit të tij, Trump tha se nuk mund ta kuptonte këmbënguljen e AP-së për të përdorur emrin e vjetër dhe shtoi se mendon që kjo është “qesharake”.

“Ata nuk po na bëjnë neve nder dhe mendoj se edhe unë nuk do t’u bëj nder. Kështu funksionon jeta”, tha Trump duke shtuar se AP nuk do të lejohet të hyjë në Zyrën Ovale derisa ajo të përdorë emrin “Gjiri i Amerikës”.

AP në deklaratën e saj lidhur me çështjen, akuzoi Shtëpinë e Bardhë duke mbrojtur idenë se administrata e Trumpit ka shkelur parimin bazë të lirisë së shtypit.

– Diskutimi për “Gjirin e Amerikës”

AP njoftoi se nuk do të zbatojë urdhrin e Donald Trumpit që ndryshon emrin nga “Gjiri i Meksikës” në “Gjirin e Amerikës”.

Në deklaratë thuhet se dekreti i Trumpit është i vlefshëm për SHBA-në, por jo për Meksikën apo organizata të tjera ndërkombëtare.

Trump me një dekret që nënshkroi në Shtëpinë e Bardhë më 20 janar, urdhëroi që emri Gjiri i Meksikës të ndryshohej në “Gjiri i Amerikës”.

Në dekretin në fjalë thuhet se “presidenti Trump po sjell sens të përbashkët në qeveri dhe po rinovon themelet e qytetërimit amerikan”.