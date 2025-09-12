Trump: Besoj “me një shkallë të lartë sigurie” se i dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk është kapur

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se beson “me një shkallë të lartë sigurie” se autoritetet kanë arrestuar të dyshuarin pas të shtënës fatale ndaj komentatorit të krahut të djathtë, Charlie Kirk, transmeton Anadolu.
“Mendoj se, me një shkallë të lartë sigurie, e kemi atë në paraburgim”, tha Trump gjatë një interviste me transmetuesin Fox News. “Të gjithë bënë një punë të shkëlqyer”, shtoi ai.
Trump tha se arrestimi ndodhi pasi një figurë fetare që ishte mik me një marshall amerikan u përfshi në këtë rast dhe i bëri thirrje babait të të dyshuarit që ta bindte të birin të dorëzohej.
Presidenti mbështeti mundësinë që i dyshuari të përballet me dënimin me vdekje.
“Shpresoj se ai do të shpallet fajtor, mendoj, dhe shpresoj që ai të marrë dënimin me vdekje”, tha Trump.
Kirk, 31-vjeç, u qëllua për vdekje të mërkurën ndërsa po i drejtohej një grupi studentësh në Universitetin Utah Valley në qytetin Orem, rreth 64,4 kilometra në jug të Salt Lake City.
Sulmi me sa duket i synuar ndodhi pavarësisht masave të sigurisë, përfshirë gjashtë oficerë policie universitare dhe ekipin privat të Kirk.
Videot në internet kapën momentin kur një plumb goditi Kirkun ndërsa ai fliste, duke i bërë studentët të iknin në panik. Ai u dërgua me urgjencë në spital, ku u shpall i vdekur disa orë më vonë.