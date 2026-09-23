Trump: Bisedimet SHBA-Iran kanë marrë vrull dhe mund të çojnë në marrëveshje

Presidenti amerikan Donald Trump të martën tha se bisedimet me Iranin kanë marrë vrull dhe mund të çojnë në një marrëveshje, por paralajmëroi se SHBA-ja mund të ndërmarrë veprime të tjera ushtarake kundër objekteve bërthamore iraniane nëse është e nevojshme, raporton Anadolu.
Trump i bëri komentet gjatë një takimi shumëpalësh me vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, përfshirë Turqinë, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
“Është nder të jem këtu me disa nga miqtë, aleatët dhe partnerët më të mëdhenj dhe më të afërt të Amerikës, për të vazhduar përpjekjet tona drejt një Lindjeje të Mesme më të sigurt dhe më të begatë”, tha Trump.
Ai tha se të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner kanë zhvilluar një “takim produktiv” me ndërmjetësit e përfshirë në përpjekjet me Iranin.
“Besoj se ka shumë vrull që ata të arrijnë një marrëveshje. Kjo është ajo që po dëgjojmë nga të gjithë”, tha Trump.
Ai tha se objektivi i SHBA-së në luftë kishte qenë kryesisht parandalimi i Iranit që të siguronte armë bërthamore, duke pretenduar se objektet bërthamore iraniane janë shkatërruar.
Ai iu referua gjithashtu objektit iranian të njohur si “Mali Kazmë”, duke thënë se SHBA-ja mund ta godasë atë nëse konstaton aktivitet të konsiderueshëm atje.
“Mund të na duhet të shkatërrojmë një tjetër, Malin Kazmë”, tha ai. “Nuk po shohim shumë aktivitet atje, por nëse e shohim, do ta shkatërrojmë menjëherë”, shtoi ai.
Trump foli gjithashtu për Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se rrjedha e naftës përmes kësaj rruge ujore strategjike është rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës.
Ai tha se beson se situata me Iranin mund të përfundojë pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA në nëntor, ose potencialisht edhe më herët.
“Ne mendojmë se situata me Iranin mund të përfundojë menjëherë pas zgjedhjeve të mesmandatit dhe ndoshta edhe më herët. Nuk e di. Nuk i dihet kurrë”, tha ai.
Trump tha se lufta përfundimisht do të çojë ose në një marrëveshje, ose në përfundimin e shpejtë të luftimeve.
“Shikoni, do të shkojë në njërën mënyrë ose në tjetrën. Ose do të arrijmë një marrëveshje, ose do të përfundojë shumë, shumë shpejt”, tha ai.
Duke reflektuar mbi diskutimet e zhvilluara vitin e kaluar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Trump tha se shumë nga të njëjtët liderë ishin mbledhur për të diskutuar përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës.
“Pikërisht një vit më parë, shumë prej vendeve tona u takuan këtu, në margjinat e Kombeve të Bashkuara, për të diskutuar se si mund t’i jepnim fund luftës së përgjakshme në Gaza dhe pothuajse të njëjtat fytyra ishin këtu, përfshirë mikun tim pikërisht këtu nga Turqia”, tha Trump, duke iu referuar presidentit turk Recep Tayyip Erdogan.
“Ai është një tip i fortë. Mos u ngatërroni me të”, tha Trump, duke shtuar se shpreson që komentet e tij të përkthehen siç duhet.
“Ai është fantastik. Një njeri fantastik, apo jo, miku im”, shtoi ai.
Pas takimit, Erdogan u tha gazetarëve jashtë selisë së OKB-së se ishin bashkuar tetë vende.
“Po përpiqemi të kapërcejmë vështirësitë në Gjirin Persik. Dëshirojmë t’i shohim frytet e përpjekjeve tona sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Erdogan.