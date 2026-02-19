Trump: Bordi i Paqes do ta “mbikëqyrë” OKB-në për t’u siguruar që ajo “funksionon siç duhet”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Kombet e Bashkuara kanë “potencial të madh” dhe u zotua të punojë ngushtë me organizatën botërore për ta bërë atë më të fortë, ndërsa e paraqiti Bordin e Paqes si një mekanizëm mbikëqyrës, raporton Anadolu.
“Bordi i Paqes pothuajse do të mbikëqyrë Kombet e Bashkuara dhe do të sigurohet që ato të funksionojnë siç duhet”, tha ai në takimin inaugurues të Bordit të Paqes në Washington.
Presidenti amerikan tha se OKB-ja ka nevojë për mbështetje, duke premtuar ndihmë amerikane për ta “forcuar” atë. “Do të punojmë shumë ngushtë me Kombet e Bashkuara. Do t’i rikthejmë ato”, tha ai.
Ai shprehu optimizëm për perspektivën afatgjatë të OKB-së.
“Mendoj se përfundimisht do ta realizojë potencialin e saj”, u shpreh ai.
“Do të jetë një ditë e madhe”, theksoi presidenti amerikan.