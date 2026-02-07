Trump dënon, por nuk do të kërkojë falje për videon raciste të publikuar në llogarinë e tij

Presidenti amerikan, Donald Trump, e ka dënuar, por ka refuzuar të kërkojë falje për një video raciste, tashmë të fshirë, që paraqiste ish-presidentin Barack Obama dhe zonjën e parë Michelle Obama si majmunë, transmeton Anadolu.
Klipi i shkurtër ishte përfshirë në fund të një videoje të postuar në llogarinë e tij në Truth Social, e cila përsëriste pretendimet e pabazuara të presidentit për mashtrim zgjedhor.
Në të, fytyrat e buzëqeshura të ish-presidentit dhe zonjës së parë vendosen mbi trupat e majmunëve, duke përjetësuar disa stereotipe të përdorura kundër njerëzve me ngjyrë, ndërsa në sfond luan kënga “The Lion Sleeps Tonight”, e bërë e famshme nga filmi i Disney-t The Lion King.
Postimi që tallte presidentin e parë me ngjyrë të SHBA-së u bë gjatë Muajit të Historisë së Njerëzve me Ngjyrë, një periudhë e dedikuar për nderimin e arritjeve, kontributeve dhe historisë së amerikanëve me ngjyrë.
“Sigurisht që po”, tha Trump kur u pyet nga një gazetar në Air Force One nëse e dënon pjesën raciste të videos.
Por kur u pyet nëse do të kërkojë falje, Trump mbeti sfidues, duke fajësuar postimin te një anëtar i stafit për të cilin tha se e kishte publikuar videon në emrin e tij pa parë pjesën që përfshinte paraqitjet raciste të Obamave, duke këmbëngulur se ai “nuk bëri gabim”.
“Unë pashë pjesën e parë dhe ajo kishte të bënte vërtet me mashtrimin zgjedhor në makineri, sa e shtrembër është, sa e neveritshme është. Pastaj ia dhashë njerëzve, zakonisht ata e shohin gjithë videon. Por mesa duket dikush nuk e bëri, e postuan dhe ne e hoqëm”, tha ai.
“Sigurisht, ishte një postim shumë i fortë sa i përket mashtrimit zgjedhor. Askush nuk e dinte që ajo pjesë ishte në fund. Po ta kishin parë, do ta kishin vënë re dhe me siguri do ta kishin hequr”, shtoi ai.
Videoja u përball me reagime të menjëhershme kritike nga i gjithë spektri politik.
“Lutem të ketë qenë e rreme, sepse është gjëja më raciste që kam parë nga kjo Shtëpi e Bardhë. Presidenti duhet ta heqë”, shkroi senatori Tim Scott, i vetmi republikan me ngjyrë në Senat, në platformën amerikane të rrjeteve sociale X.
Trump tha se foli me Scott dhe i shpjegoi çfarë kishte ndodhur dhe se “ai e kuptoi 100 për qind”.
Senatori Roger Wicker, një republikan nga Mississippi, shteti me përqindjen më të madhe të votuesve me ngjyrë, e quajti postimin “krejtësisht të papranueshëm” dhe i kërkoi Trumpit “ta heq dhe të kërkojë falje”.
“Presidenti Obama dhe Michelle Obama janë amerikanë të shkëlqyer, të dhembshur dhe patriotë. Ata përfaqësojnë më të mirën e këtij vendi. Donald Trump është një fundërrinë e neveritshme, e paqëndrueshme dhe malinje”, tha përfaqësuesi Hakeem Jeffries, anëtari me rangun më të lartë me ngjyrë në historinë e Dhomës së Përfaqësuesve.
“Pse udhëheqësit e GOP-së si John Thune vazhdojnë të qëndrojnë përkrah këtij individi të sëmurë? Çdo republikan duhet të denoncojë menjëherë fanatizmin e neveritshëm të Donald Trumpit”, shtoi ai.