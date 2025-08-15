Trump dhe Putin mbërrijnë në Alaska, do të zhvillojnë bisedime me dyer të mbyllura

Presidenti amerikan, Donald Trump dhe homologu i tij rus, Vladimir Putin, kanë mbërritur në Alaska për bisedime kritike që synojnë t’i japin fund luftës më shumë se 3-vjeçare të Kremlinit kundër Rusisë, raporton Anadolu.
Trump u takuan me Putinin në pistë në një përshëndetje me tapet të kuq pasi avioni presidencial rus u ul në Anchorage. Sipas Shtëpisë së Bardhë, dy liderët pritet të shkojnë në një takim në format tre-me-tre, të cilin do t’u bashkohen dy ndihmës të lartë.
Presidentit amerikan do t’i bashkohet sekretari i Shtetit, Marco Rubio dhe i dërguari i posaçëm, Steve Witkoff. Pas takimit të parë, liderët do të shkojnë në një drekë pune të zgjeruar me ndihmës të tjerë që do t’u bashkohen bisedimeve.
Më herët, Trump gjatë një interviste për Fox News tha se do të “largohej shpejt” nga samiti në Alaskë nëse bisedimet nuk rezultojnë në përparim. Më vonë ai u tha gazetarëve se çdo shkëmbim i mundshëm territorial midis Ukrainës dhe Rusisë do të varet nga Kievi për të vendosur.
“Ato do të diskutohen, por unë duhet ta lejoj Ukrainën ta marrë atë vendim. Dhe mendoj se ata do të marrin një vendim të duhur, por unë nuk jam këtu për të negociuar për Ukrainën. Do t’i sjell ata në një tavolinë”, tha Trump.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka kundërshtuar vazhdimisht çdo lëshim territorial. Të mërkurën, ai tha se Trump ka shprehur gatishmërinë për t’i ofruar vendit të tij garanci sigurie.
I pyetur nëse garancitë e sigurisë për Ukrainën janë të mundshme, Trump në bordin e Air Force One u tha gazetarëve se ato janë “së bashku me Evropën dhe vendet e tjera”, por “jo në formën e NATO-s”, duke theksuar se një anëtarësim i tillë për Ukrainën “nuk do të ndodhë”.