Trump dhe Xi do të vizitojnë Arkivin Kombëtar në ditën e fundit të vizitës së presidentit kinez në SHBA

Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping pritet të vizitojnë sot Arkivin Kombëtar në Washington, DC, në ditën e fundit të vizitës shtetërore të liderit kinez në SHBA, transmeton Anadolu.
Trump dhe zonja e parë Melania Trump pritet të presin Xi-në dhe bashkëshorten e tij Peng Liyuan në Shtëpinë e Bardhë për çaj, përpara se çiftet të udhëtojnë drejt Arkivit Kombëtar, ku ruhen dokumente që pasqyrojnë historinë e SHBA-së.
Xi ndodhet në një vizitë shtetërore treditore në SHBA që nga e mërkura, e dyta e tij që nga viti 2015. Të enjten, Trump dhe Xi zhvilluan bisedime dhe morën pjesë në një darkë shtetërore. Trump tha se dy vendet “nuk kanë pasur kurrë marrëdhënie më të mira” ndërsa pranoi se ato “përfaqësojnë sisteme të ndryshme”.
Xi tha se liderët zhvilluan “shkëmbime të sinqerta dhe të thelluara” dhe arritën mirëkuptim të përbashkët për disa çështje, duke shtuar se diskutimet ofruan “udhëzime të reja strategjike” për marrëdhëniet Kinë-SHBA.
Një deklaratë e përbashkët mbi rezultatet e bisedimeve mes liderëve të dy ekonomive më të mëdha në botë pritet gjithashtu të publikohet sot.
Para bisedimeve me Xi-në, Trump tha se vendimet e marra në Washington “mund të promovojnë paqen dhe prosperitetin për dekada e dekada në vazhdim”.
Vizita e presidentit kinez Xi vjen pas vizitës shtetërore të Trumpit në Kinë në maj, kur dy liderët ranë dakord të ndjekin “një marrëdhënie konstruktive Kinë-SHBA të stabilitetit strategjik”.
Ai është i vetmi lider kinez që ka zhvilluar dy vizita shtetërore në SHBA që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve në vitin 1979.