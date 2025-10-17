Trump do të diskutojë raketat ‘Tomahawk’ me Zelenskyyn, shpreson se Ukraina “nuk do të ketë nevojë për to”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se gjatë takimit të tij në Shtëpinë e Bardhë me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, do të diskutojë telefonatën e tij të fundit me presidentin rus, Vladimir Putin, si dhe kërkesën e Kievit për të blerë raketa amerikane ‘Tomahawk’ me rreze të gjatë veprimi, raporton Anadolu.
“Do të flasim për atë që ndodhi dje në telefonatën time me presidentin Putin dhe mendoj se gjërat po shkojnë mjaft mirë”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë përkrah Zelenskyyt.
“Presidenti Zelenskyy i Ukrainës ka përballuar shumë dhe për të qenë i sinqertë, ne e kemi përballuar bashkë me të dhe mendoj se po bëjmë përparim të madh. Pra, do të flasim për këtë sot”, tha Trump.
Ai shtoi se ata do të bisedojnë për mundësinë e dërgimit të raketave ‘Tomahawk’, por se shpreson që “ata nuk do të kenë nevojë për to”.
“Shpresojmë që do të jemi në gjendje ta përfundojmë luftën pa menduar për (raketat) Tomahawk. Mendoj se jemi mjaft afër kësaj”, tha ai.