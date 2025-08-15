Trump: Do të doja që Izraeli të lejonte gazetarët ndërkombëtarë të hyjnë në Gaza

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është shprehur se “do të donte” që Izraeli të lejonte gazetarët ndërkombëtarë të raportonin nga Rripi i Gazës nën rrethim, transmeton Anadolu.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka ndaluar hyrjen e gazetarëve ndërkombëtarë në Gaza, me përjashtime të rralla të dhëna për periudha të kontrolluara nga ushtria izraelite. Shumica e raportimeve nga Gaza kanë ardhur nga gazetarët lokal palestinezë, prej të cilëve të paktën 184 janë vrarë nga Izraeli që nga fillimi i luftës.
“Do të doja ta shihja që ndodh. Nuk do të kisha asnjë problem që gazetarët të hynin atje. Është një pozitë shumë e rrezikshme, siç e dini, nëse je gazetar, por unë do të doja ta shihja atë”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.
Të dielën vonë, korrespondentët e Al Jazeera në Gaza, Anas al-Sharif, Mohamed Qraiqea, si dhe tre persona të tjerë u vranë në një sulm izraelit që shënjestroi një tendë gazetarësh pranë Spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës.
Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, Izraeli ka vazhduar me ofensivën brutale ushtarake në Gaza që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.700 palestinezë, gati gjysma e tyre gra dhe fëmijë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një uri të madhe.
Pavarësisht shqetësimeve ndërkombëtare në rritje për spastrim etnik dhe gjenocid kundër palestinezëve, Kabineti i Sigurisë i Izraelit të premten miratoi planin e kryeministrit Benjamin Netanyahu për zgjerimin e operacioneve ushtarake dhe pushtimin e qytetit të Gazës.
Në nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj Netanyahut dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu po përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.