Trump do të largohet “shpejt” nga samiti i Alaskës nëse bisedimet me Putinin nuk shkojnë mirë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar se do të largohej “shpejt” nga samiti me presidentin rus, Vladimir Putin, në Anchorage të Alaskës nëse bisedimet nuk shkojnë mirë, transmeton Anadolu.
Fox News publikoi paraprakisht komentet në kompaninë amerikane të mediave sociale X, duke cituar një intervistë me prezantuesin Bret Baier në të cilën Trump tha se “do të largohej nga samiti” nëse takimi nuk shkon mirë.
“Do të shkojmë për një takim me presidentin Putin në Alaska. Dhe mendoj se do të shkojë shumë mirë dhe nëse nuk shkon, do të kthehem në shtëpi shumë shpejt”, citohet të ketë thënë Trump nga korrespondentja e Shtëpisë së Bardhë e FOX News, Jacqui Heinrich.
Më herët gjatë ditës, Trump në bordin e Air Force One u tha gazetarëve se çdo shkëmbim i mundshëm territorial midis Ukrainës dhe Rusisë do të varet nga Kievi për të vendosur.
“Ato do të diskutohen, por unë duhet ta lejoj Ukrainën të marrë atë vendim. Dhe mendoj se ata do të marrin një vendim të duhur, por unë nuk jam këtu për të negociuar për Ukrainën. Do t’i sjell ata në një tavolinë”, tha Trump kur u pyet nëse shkëmbimet territoriale ishin në tavolinë.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka kundërshtuar vazhdimisht çdo lëshim territorial. Të mërkurën, ai tha se Trump ka shprehur gatishmërinë për t’i ofruar vendit të tij garanci sigurie.
I pyetur nëse garancitë e sigurisë për Ukrainën janë të mundshme, Trump në bordin e Air Force One u tha gazetarëve se ato janë “së bashku me Evropën dhe vendet e tjera”, por “jo në formën e NATO-s”, duke shtuar se një anëtarësim i tillë për Ukrainën “nuk do të ndodhë”.
Trump dhe Putin është planifikuar të takohen në orën 11:30 të mëngjesit me kohën lokale në Anchorage, duke shënuar bisedimet e para midis presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022.
Trump shoqërohet nga disa zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, sekretarin e Thesarit, Scott Bessent, sekretarin e Tregtisë, Howard Lutnick dhe të dërguarin e posaçëm, Steve Witkoff.