Trump është “shumë i lumtur” për nënshkrimin e Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes në Mekë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka mirëpritur nënshkrimin e Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës nga Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite, transmeton Anadolu.
“Shumë i lumtur që shoh se Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani kanë nënshkruar së fundmi dhe më në fund Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës,” tha ai të dielën në platformën e tij “Truth Social”.
Trump tha se marrëveshja tregon “si Lindja e Mesme po bashkohet dhe se si vendet më në fund do të jenë në gjendje të mbrojnë veten në një mënyrë më kuptimplote. Urime Udhëheqjes së Madhe të tre kombeve të përmendura”.
“KY ËSHTË NJË HAP I PARË I MADH, I guximshëm dhe i rëndësishëm — WOW!” shtoi ai.