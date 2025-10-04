Trump falënderon Katarin, Turqinë dhe të tjerë pas reagimit të Hamasit ndaj planit të tij të armëpushimit në Gaza

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, falënderoi të premten disa vende, përfshirë Turqinë, që ishin të përfshira në përpjekjet për një marrëveshje armëpushimi në Rripin e Gazës që ai propozoi më parë këtë javë, transmeton Anadolu.
“Dua të falënderoj vendet që më ndihmojnë ta realizoj këtë”, tha Trump në një mesazh me video ku përmendi Katarin, Turqinë, Arabinë Saudite, Egjiptin, Jordaninë dhe “shumë të tjerë”.
Ndërsa vuri në dukje se marrëveshja ende nuk është finalizuar “konkretisht”, Trump megjithatë e quajti zhvillimin një “ditë të madhe” të paprecedentë.
“Faleminderit të gjithëve atyre vendeve të mëdha që ndihmuan. Na u dha një ndihmë e jashtëzakonshme. Të gjithë ishin të bashkuar në dëshirën për të mbaruar kjo luftë dhe për të parë paqe në Lindjen e Mesme dhe ne jemi shumë afër arritjes së kësaj”, tha ai.
Hamasi lëshoi përgjigjen e tij zyrtare ndaj planit të Trumpit më herët të premten, në të cilën miratoi lirimin e të gjithë robërve izraelitë, dorëzimin e trupave të të vdekurve dhe dorëzimin e administratës së Gazës një organi të pavarur teknokratik palestinez.
Më herët të premten, Trump i dha Hamasit afat deri në orën 18:00 sipas kohës së Washingtonit të dielën për të miratuar planin e tij.
Plani synon ta shndërrojë Gazën në një zonë pa armë, me një mekanizëm qeverisjeje kalimtare të mbikëqyrur drejtpërdrejt nga Trump përmes një organi të ri ndërkombëtar të ngarkuar me monitorimin e zbatimit.
Ai përfshin lirimin e të gjithë robërve izraelitë të mbajtur nga Hamasi brenda 72 orëve nga miratimi, në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinezë nga burgjet izraelite.
Plani urdhëron ndalimin e luftimeve, çarmatosjen e të gjitha grupeve të armatosura në Gaza dhe tërheqjen graduale të Izraelit nga enklava bregdetare e shkatërruar nga lufta, e cila do të qeveriset nga një autoritet teknokratik nën mbikëqyrjen e një organi ndërkombëtar të udhëhequr nga presidenti i SHBA-së.
Që nga tetori 2023, bombardimet izraelite kanë vrarë gati 66.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar vazhdimisht se enklava po bëhet e pabanueshme, me urinë dhe sëmundjet që përhapen me shpejtësi për shkak të zhvendosjeve të gjera.