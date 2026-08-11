Trump firmos urdhër të ri për vaksinat, kërkon më pak vaksinime te fëmijët dhe doza të ndara

Presidenti amerikan, Donald Trump do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv duke bërë thirrje për më shumë fleksibilitet dhe kërkime mbi vaksinat. Kështu njoftoi sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt në një postim në X.
Urdhri do të kërkojë më pak vaksinime tek fëmijët, duke e ndarë vaksinën kundër fruthit, shytave dhe rubeolës tek fëmijët në tre doza dhe duke i dhënë dozat në vizita të ndara mjekësore, raportoi Axios.
“Vaksina e kombinuar MMR duhet të administrohet në tre doza të ndara për një sëmundje të vetme, sapo produkte të tilla të jenë të disponueshme në vend dhe, në masën maksimale të mundshme, të gjitha imunizimet e fëmijërisë duhet të administrohen në vizita të ndara mjekësore”, raportoi media, duke cituar urdhrin.