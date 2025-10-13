Trump i bën thirrje Izraelit të shfrytëzojë hapësirën diplomatike pas armëpushimit në Gaza

Presidenti amerikan Donald Trump u bëri thirrje zyrtarëve izraelitë të hënën që të shfrytëzojnë hapësirën diplomatike dhe të ndjekin rrugën e paqes, ndërsa plani i tij për t’i dhënë fund luftës në Rripin e rrethuar të Gazës po hyn në fuqi, transmeton Anadolu.
“Tani është koha që këto fitore kundër terroristëve në fushën e betejës të përkthehen në çmimin përfundimtar – paqe dhe begati për gjithë Lindjen e Mesme”, tha presidenti amerikan duke folur para parlamentit izraelit, të njohur si Knesset, mes duartrokitjeve të vazhdueshme nga salla.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza hyri në fuqi të premten, në kuadër të planit të Trumpit për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare izraelite kundër enklavës.
Presidenti amerikan nuk përmendi çështjet që mbeten të pazgjidhura në Gaza, përfshirë detyrën gjigante të rindërtimit që e pret enklavën bregdetare, dhe as akuzat e vazhdueshme për gjenocid ndaj zyrtarëve izraelitë, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, lidhur me veprimet e Izraelit gjatë luftës dyvjeçare.
Dy deputetë të Izraelit – Ayman Odeh dhe Ofer Cassif, anëtarë të partisë së majtë Hadash – ndërprenë fjalimin e presidentit amerikan, duke brohoritur slogane që kërkonin njohjen e shtetit palestinez dhe dënonin gjenocidin në Gaza.
Pamjet treguan deputetët duke u nxjerrë nga salla e Knessetit pasi ngritën një pankartë ku shkruhej “njihni Palestinën”. Trump nuk përmendi shtetësinë palestineze gjatë fjalës së tij dhe ka kundërshtuar shtetet që e kanë njohur Palestinën, përfshirë edhe aleatë të ngushtë të SHBA-së.
Trump tha se pas fillimit të planit të tij 20-pikësh për armëpushim, po vjen “një epokë e artë e Izraelit dhe e gjithë Lindjes së Mesme” .
“Në vend që të ndërtojmë fortifikata për t’u mbrojtur nga armiqtë, kombet e këtij rajoni duhet të ndërtojnë infrastrukturë që bashkon tregtinë e tyre, sepse duhet të konkurroni me një botë të madhe përreth. Tani është një lloj tjetër gare – në vend që të bëni armë e raketa, pasuria e këtij rajoni duhet të rrjedhë drejt shkollave, mjekësisë dhe industrisë”, tha ai.
“Lidhjet e reja të miqësisë, bashkëpunimit dhe tregtisë do të bashkojnë Tel Avivin me Dubain, Haifën me Bejrutin, Kudsin me Damaskun, dhe Izraelin me Egjiptin, Arabinë Saudite me Katarin, Indinë me Pakistanin, Indonezinë me Irakun, Bahrejnin me Turqinë, Emiratet e Bashkuara Arabe me Omanin”, shtoi ai.
Më herët sot, Hamasi dhe Izraeli realizuan një marrëveshje shkëmbimi të të burgosurve, ku qindra të burgosur palestinezë u liruan nga burgu famëkeq ushtarak Ofer dhe nga qendrat e paraburgimit në shkretëtirën e Negevit. Të gjithë 20 të burgosurit izraelitë që ishin ende gjallë u liruan gjithashtu.
Pas largimit nga Izraeli, Trump pritet t’i bashkohet mbi 20 udhëheqësve botërorë në një samit në qytetin bregdetar egjiptian Sharm el-Sheikh, që ai dhe presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi do ta bashkëkryesojnë.