Trump i vë ultimatum Iranit; shtron pyetjen nëse duhet arritur marrëveshje apo “t’u japë fund”

Presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur të dielën një ultimatum të prerë lidhur me Teheranin, duke vënë në pikëpyetje nëse Washingtoni duhet të finalizojë një marrëveshje diplomatike apo të ndjekë rrugën e shkatërrimit të plotë ushtarak të Iranit, transmeton Anadolu.
“A të bëj një marrëveshje me ta apo t’u jap fund plotësisht? Kjo është e vetmja pyetje”, tha Trump për Fox News, duke e paraqitur veprimin e ardhshëm si një zgjedhje mes diplomacisë dhe përshkallëzimit të operacioneve ushtarake.
Duke pretenduar se forcat amerikane kanë epërsi të plotë detare në korridorin e lundrimit në Gjirin Persik, Trump tha: “Kujtoni, tani ne kontrollojmë Ngushticën e Hormuzit. Ata nuk marrin asgjë. Po, ne marrim gjithçka”. Ai këmbënguli se aktiviteti tregtar përmes kësaj pike kyç është më i lartë se para luftës, duke e cilësuar si “të pabesueshme” zbatimin nga Marina Amerikane të bllokadës ndaj porteve dhe transportit detar iranian.
Të shtunën, Trump sinjalizoi se Washingtoni mund të ndërmarrë sulme të reja ushtarake ose të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, duke vënë në pikëpyetje nëse Teherani do t’i respektojë zotimet e mundshme, ndërsa pretendoi se cilido prej këtyre skenarëve do të përbënte fitore për SHBA-në.
Kontrolli mbi Ngushticën e Hormuzit mbetet një nga pikat kryesore të mosmarrëveshjes në luftën me Iranin, e cila shpërtheu në fund të shkurtit pas sulmeve të përbashkëta amerikano-izraelite, pavarësisht armëpushimit dhe një memorandumi për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare paqeje.