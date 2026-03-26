Trump: Irani dëshiron shumë të bëjë një marrëveshje, por ka frikë ta thotë

Donald Trump tha se Irani dëshiron “kaq shumë të bëjë një marrëveshje” për konfliktin në Lindjen e Mesme, duke pretenduar se Teherani është në proces negociatash me Shtetet e Bashkuara. Vërejtjet u bënë në një mbledhje fondesh të republikanëve në Uashington, mes tensioneve pasi Irani hodhi poshtë një propozim paqeje të Shtëpisë së Bardhë.
Duke folur në një tubim republikan në Uashington, presidenti amerikan tha se Irani po kërkon një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht mosmarrëveshjeve publike midis dy palëve.
“Askush nuk ka parë ndonjëherë diçka të ngjashme me atë që po bëjmë në Lindjen e Mesme me Iranin, dhe ata po negociojnë, meqë ra fjala, dhe ata duan kaq shumë të bëjnë një marrëveshje, por kanë frikë ta thonë sepse mendojnë se populli i tyre do t’i vrasë. Ata kanë gjithashtu frikë se ne do t’i vrasim”, tha Trump.
Deklaratat e presidentit amerikan erdhën disa orë pasi Irani hodhi poshtë një plan paqeje të propozuar nga Shtëpia e Bardhë.
Pala iraniane i përshkroi kërkesat e SHBA-së si “të tepërta”, duke shprehur rezerva në lidhje me kushtet e përfshira në propozim.