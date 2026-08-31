Trump: Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të sigurojë armë bërthamore, udhëheqja e tij është “shumë e dhunshme”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përsëriti se Irani nuk duhet lejuar kurrë të posedojë armë bërthamore, duke e përshkruar udhëheqjen e vendit si “njerëz shumë të dhunshëm dhe të këqij”, transmeton Anadolu.
“Nuk mund t’i lejoni ata të kenë një armë bërthamore dhe ata nuk do të kenë një armë bërthamore,” tha Trump për Fox News në një intervistë të botuar të dielën.
Ai argumentoi se Teherani do të kishte përdorur një armë bërthamore nëse do ta kishte fituar një të tillë, duke pretenduar se Lindja e Mesme “në thelb do të ishte zhdukur” dhe se Izraeli do të ishte shkatërruar, me SHBA-në ose Evropën që ndoshta do të bëheshin objektivat e radhës.
“Nëse nuk do të isha president, Izraeli do të ishte zhdukur. Nuk do të kishte Izrael. Dhe ndoshta nuk do të kishte as Lindje të Mesme,” shtoi ai.
Trump tha gjithashtu se SHBA-ja po i shkakton dëme të konsiderueshme Iranit dhe vlerësoi atë që ai e përshkroi si një bllokadë efektive ndaj Iranit.
“Ne po bëjmë një punë të shkëlqyeshme. Bllokada ka qenë e pabesueshme … ne po i godasim shumë fort. Askush nuk është goditur kurrë kështu,” tha ai.
Trump e quajti Iranin një “komb të dështuar” dhe tha se ishte i befasuar kur Teherani filloi të synonte vendet e Gjirit në fillim të luftës.
“Të gjithë ishin të tronditur. Unë u befasova,” tha ai, duke shtuar se ai besonte se sulmet shkaktuan që Irani të humbiste mbështetjen.
Trump akuzoi gjithashtu demokratët se duan që SHBA-ja të humbasë luftërat e saj kundër Iranit dhe Venezuelës, duke shtuar se kjo nuk do të ndodhte sepse vendi “po fiton absolutisht lehtësisht”.