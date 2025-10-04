Trump: Izraeli ka “ndalur përkohësisht bombardimet”, por 17 të vrarë në një sulm të vetëm në Gaza

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Izraeli ka pezulluar përkohësisht bombardimet në Gazë “për t’i dhënë mundësi marrëveshjes për lirimin e pengjeve dhe paqes që të përfundojë me sukses”.

“Hamasi duhet të veprojë shpejt, përndryshe çdo marrëveshje do të anulohet. Nuk do të toleroj vonesa apo ndonjë rezultat që e bën Gazën sërish kërcënim. Ta përfundojmë këtë sa më shpejt. Të gjithë do të trajtohen me drejtësi!”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.

Megjithatë, burime nga terreni i thanë Al Jazeera-s se vetëm gjysmë ore më parë një sulm izraelit në një shtëpi në lagjen al-Tuffah të qytetit të Gazës vrau të paktën 17 palestinezë, shumica fëmijë.

Më shumë se 30 persona u plagosën – po ashtu kryesisht fëmijë – ndërsa mbi 20 banorë besohet se janë ende nën rrënoja. /mesazhi

