Trump: Izraeli ka rënë dakord për ‘vijën fillestare të tërheqjes’ në Gaza

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar në platformën e tij Truth Social se “vija e tërheqjes” është tashmë ndarë me Hamasin.
“Kur Hamasi ta konfirmojë, armëpushimi do të hyjë menjëherë në fuqi, do të fillojë shkëmbimi i pengjeve dhe i të burgosurve, dhe ne do të krijojmë kushtet për fazën e ardhshme të tërheqjes,” shkroi Trump.
Postimi i tij përfshin një hartë të Gazës me një vijë të verdhë që e përshkon atë, ende brenda territorit palestinez. Ilustrimi duket të tregojë se forcat izraelite do të vazhdojnë të kontrollojnë më shumë se gjysmën e Rripit. /mesazhi