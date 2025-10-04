Trump: Izraeli ka rënë dakord për ‘vijën fillestare të tërheqjes’ në Gaza

US President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on September 5, 2025 [AFP]

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar në platformën e tij Truth Social se “vija e tërheqjes” është tashmë ndarë me Hamasin.

“Kur Hamasi ta konfirmojë, armëpushimi do të hyjë menjëherë në fuqi, do të fillojë shkëmbimi i pengjeve dhe i të burgosurve, dhe ne do të krijojmë kushtet për fazën e ardhshme të tërheqjes,” shkroi Trump.

Postimi i tij përfshin një hartë të Gazës me një vijë të verdhë që e përshkon atë, ende brenda territorit palestinez. Ilustrimi duket të tregojë se forcat izraelite do të vazhdojnë të kontrollojnë më shumë se gjysmën e Rripit. /mesazhi

