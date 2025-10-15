Trump: Izraeli mund të rifillojë operacionet në Gaza nëse Hamasi nuk arrin të zbatojë kushtet e armëpushimit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se do të shqyrtonte lejimin e Izraelit për të rifilluar një fushatë ushtarake në Rripin e Gazës nëse Hamasi nuk arrin të zbatojë kushtet e marrëveshjes së armëpushimit, transmeton Anadolu.
“Çfarë po ndodh me Hamasin, kjo do të sqarohet shpejt”, tha Trump në një intervistë telefonike për CNN.
“Izraeli do të kthehen në ato rrugë sapo ta them fjalën. Nëse Izraeli do të mund të hynte dhe t’i shkatërronte, do ta bënte këtë”, u përgjigj Trump kur u pyet nëse Hamasi refuzon të çarmatoset.
“Më duhej t’i mbaja mbrapa”, shtoi ai.
Trump tha se lirimi i 20 pengjeve izraelitë të gjallë ishte e “një rëndësie të madhe”, por tha se Hamasi tani duhet të përmbushë angazhimin e tij për të kthyer eshtrat e të tjerëve dhe për t’u çarmatosur.
Ndërkohë, grupi palestinez sot tha se do të dorëzojë mbetjet e dy pengjeve të tjera izraelite në Gaza më vonë, sipas marrëveshjes së armëpushimit me Izraelin.
Brigadat Qassam, krahu i armatosur i grupit, tha se trupat do të transferohen në orën 22:00 me kohën lokale, duke shtuar se i “është përmbajtur asaj për të cilën është rënë dakord, duke dorëzuar të gjitha pengjet e gjalla që mbante dhe të gjitha trupat që ishte në gjendje të arrinte”.
Hamasi tha se rikuperimi i trupave të mbetur “kërkon përpjekje të konsiderueshme dhe pajisje të specializuara” dhe se po “punon shumë për ta mbyllur këtë çështje”.
Javën e kaluar, Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi ranë dakord për fazën e parë të një plani që ai paraqiti më 29 shtator për të sjellë një armëpushim në Gaza, për të liruar të gjitha pengjet izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë dhe për një tërheqje graduale të forcave izraelite nga e gjithë enklava.
Sipas marrëveshjes, Hamasi liroi 20 pengje të gjalla izraelite dhe dorëzoi mbetjet e tetë pengjeve në këmbim të gati 2 mijë të burgosurve palestinezë.
Faza e parë e marrëveshjes hyri në fuqi të premten, ndërsa faza e dytë e planit kërkon krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza, pa pjesëmarrjen e Hamasit, formimin e një force shumëkombëshe dhe çarmatimin e Hamasit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 67.900 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer enklavën praktikisht në të pabanueshme.