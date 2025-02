Trump: “Jam i sigurt që Egjipti dhe Jordania do të pranojnë palestinezët”

Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur për herë të tretë besimin e tij se Egjipti dhe Jordania do të pranojnë palestinezët nga Gaza, pavarësisht deklaratave të forta kundërshtuese nga të dy vendet.

Duke folur nga Zyra Ovale të premten, Trump u shpreh:

“Dëgjova që dikush tha se nuk do ta bëjnë, por mendoj se do ta bëjnë. Ndihem i sigurt që do ta bëjnë.”

Propozimi i Trump për të “spastruar” Gazën nga palestinezët është pritur me dënim të gjerë dhe është cilësuar nga kritikët si një përpjekje për “spastrim etnik”. Si Egjipti ashtu edhe Jordania kanë refuzuar kategorikisht këtë ide, duke e quajtur të papranueshme dhe të rrezikshme për stabilitetin rajonal.

Pavarësisht kësaj, Trump duket i vendosur në qëndrimin e tij dhe ka vazhduar të këmbëngulë se vendet fqinje të Gazës do të pranojnë palestinezët. /mesazhi